Майже на кордоні з РФ: у Литві з'явиться німецька військова база

Литва на своїй території розпочала будівництво нової німецької військової бази, до кінця 2027 року там буде 4 тисячі військовослужбовців.

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У Литві буде військова німецька база / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Литві, майже на кордоні із Росією буде створена нова німецька військова база, де до 2027 року буде дислокуватися майже 4 тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє видання Reuters.

Варто сказати, ця база для Німеччини стане першою на території іншої країни, починаючи з часів Другої світової війни. Минулого року Німеччина взяла на себе зобов'язання розмістити свої війська на території країни-члена НАТО майже не кордоні із Росією.

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Очільник німецького оборонного відомства Борис Пісторіус заявив, що таке розміщення військ можна порівняти із перебуванням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи в разі радянського нападу.

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкснорас заявив, що країна в найближий рік хоче витратити на розвиток військової бази приблизно 1 мільярд євро. Також він зазначив, що для такої країни, як Литва такі вкладення є дуже серйозним кроком, адже економіка Литви в десять разів слабша, ніж німецька.

"Бригада працюватиме як засіб заспокоєння нашого населення і стримування, щоб відтіснити росіян", - додав він.

База буде створена у містечку Руднинкаї, яке знаходиться тільки за 20 кілометрів від території Білорусі, яка є союзником Росії. Крім чотирьох тисяч військових там будуть сховища для танків та іншої техніки.

"Уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 мільярда євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частково для оснащення литовської бази, згідно з конфіденційним проєктом бюджету, з яким Reuters ознайомилося в червні. Однак бюджетні чвари всередині роздробленої коаліції Німеччини ставлять під загрозу обіцянку Берліна модернізувати свої збройні сили", - йдеться в матеріалі видання.

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