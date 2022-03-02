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Делегація РФ сьогодні ввечері чекатиме на перемовників від України — Кремль

2 березня 2022, 11:53

28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією. Делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень.

обстріли, війна на Донбасі
Переговори Росії та України можуть відбутися найближчим часом / Reuters

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація сьогодні, 2 березня, ближче до вечора прибуде на місце нового раунду переговорів і буде готова до зустрічі з представниками України.

Як пише російський ТАСС, "Кремль сподівається, що делегація України прибуде на переговори та на їхній успіх". Володимир Мединський залишається головним перемовником.

Російські ЗМІ пишуть, що переговори Росії та України щодо військового конфлікту Москви та Києва можуть відбутися ближче до кінця тижня.

Мова про скасування переговорів РФ і України не йде, зсувається їхній час, повідомило джерело, передає ТАСС.

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Водночас джерело РИА Новини повідомляє, що переговори Росії та України можуть відбутися ввечері 2 березня.

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"Переговори Росії та України відбудуться, але їхній час ще не визначено, це може бути сьогоднішній вечір", - йдеться у повідомленні.

"Завершуються останні приготування до російсько-українських переговорів", - заявили у МЗС Білорусі.

Українська сторона поки що не коментувала ці заяви.

Переговори Росії та України

28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Має відбутися другий раунд переговорів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Наступні переговори повинні пройти на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.

Подоляк підкреслив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

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