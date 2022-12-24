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Пекін намагається "всидіти на двох стільцях": знайшов дивну відмовку через війну в Україні

24 грудня 2022, 19:32
Війна "поставила нас у дуже складне становище з політичної точки зору", визнав Фу Цун.
Китай, Росія, Україна
У Китаї зробили заяву щодо війни РФ з Україною / https://ua.depositphotos.com / і УНІАН

Новий посол Китаю у Європейському Союзі Фу Цун прокоментував ситуацію навколо війни, розв'язаної РФ проти України.

За його словами, Пекін опинився в "дуже складному становищі під політичним кутом зору" через війну. Про це він заявив в інтерв'ю виданню South China Morning Post.

Китайський дипломат визнав, що"українська криза стає проблемою для наших двосторонніх відносин з ЄС".

При цьому китайський посол називає війну "так званою спецоперацією", оскільки "саме так його назвала російська сторона".

"Ми розглядаємо себе як побічну шкоду, якщо хочете, від цієї кризи. І Росія, і Україна є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", - сказав представник китайського зовнішньополітичного відомства.

Він визнав, що війна РФ проти України "поставила нас в дуже складне становище з політичної точки зору" і "викликала велику напругу в наших відносинах" з Європою.

Фу Цун додав, що Китай спочатку виступав за мирне врегулювання і не надає військової допомоги Росії, і попутно звинуватив США в тому, що вони нібито "наживаються на цій кризі", продаючи зброю і заробляючи на енергетичній кризі в Європі.

Раніше повідомлялося, що Китай твердо підтримуватиме країну-агресора РФ та її диктатора Володимира Путіна у реалізації її політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій політичній арені. Пекін збирається посилити взаємодію з Москвою і вивести співпрацю на новий рівень. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

У свою чергу російський опозиціонер, політик і політолог Леонід Гозман зазначав, що заяви Китаю щодо Росії можуть бути різними, однак якщо повідомлення МЗС КНР демонструє позицію Пекіна, Путіну вдалося досягти великого тактичного успіху. Однак це сигнал про можливе перетворення РФ на китайську колонію.

Інші новини:

КНР війна Росії та України
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