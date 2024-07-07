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Парламентські вибори у Франції: екзитполи дали несподівані результати

Дмитро Відоменко
7 липня 2024, 23:18
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Згідно зі свіжими екзит-полами найбільше голосів на виборах до парламенту Франції отримав об'єднаний "лівий" альянс "Новий народний фронт".
Франція, вибори
Парламентські вибори у Франції: екзитполи дали несподівані результати / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

У неділю, 7 липня, другий тур позачергових парламентських виборів у Франції завершився дещо несподіваними результатами. Про це свідчать результати екзитполів, проведених соціологами з Elabe на замовлення BFMTV.

Згідно з документами, найбільше голосів отримав об'єднаний "лівий" альянс "Новий народний фронт".

На другому місці блок "Разом", який підтримує нинішнього президента Франції Макрона. А ось ультраправі з "Національного об'єднання" (яким пророкували перемогу після успіху в першому турі) посідають лише третє місце.

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Згідно з прогнозами, з 577 місць у Національних зборах (нижня палата парламенту) Франції альянс жорстких лівих, соціалістів і зелених "Новий народний фронт" отримає 175-205, центристський блок "Разом" - 150-175, ультраправі з "Національного об'єднання" - 115-150 місць. Тобто жодна сила не зможе самостійно сформувати уряд.

Перші офіційні результати очікуються вранці в понеділок, 8 липня.

Що таке Міністерство внутрішніх справ Франції?

Міністр внутрішніх справ Франції - орган влади, який відповідає за загальну внутрішню безпеку країни щодо злочинних дій або природних катастроф, надання документів, що засвідчують особу, відносини між центральною владою та місцевими органами самоврядування, матеріально-технічне забезпечення та організацію політичних виборів на національному та префекторському рівнях, результати виборів, регулювання імміграції і запобігання нелегальній імміграції, усі регіональні й департаментські префекти й супрефекти підпорядковані міністру внутрішніх справ Франції.

Вибори до парламенту Франції та можливі наслідки голосування

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон раптово оголосив про проведення дострокових парламентських виборів на тлі таких успішних результатів Народного об'єднання - ультраправої партії, заснованої Ле Пеном.

Раніше повідомлялося, що ультраправі в разі головування в парламенті, найімовірніше, запропонують урізати внесок до Європи для фінансування інших обіцянок громадянам.

Напередодні парламентських виборів у Франції лідер ультраправих Жордан Барделла виступив із заявою про готовність протистояти країні-агресору Росії, а також проти поставок Україні далекобійної зброї.Інші новини про вибори у світі:

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