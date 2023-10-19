Панічні атаки та несамовита агресія: Путін став особливо небезпечним - опозиціонер

Останнім часом стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна стрімко погіршився. Зокрема, у глави Кремля почались панічні атаки та спалахи необґрунтованої агресії. Про це розповів російський опозиційний правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін в інтерв'ю 24 каналу.
Як зазначив Осєчкін, Путіну дедалі важче нормально функціювати. З огляду на це його оточення серйозно розглядає різні сценарії розвитку подій після його смерті.
"Очевидно, що йому важко. Позначаються вік, величезне психологічне навантаження і той тиск, якого він собі завдав, тому що весь цивілізований світ не приймає його диктаторську політику", - сказав опозиціонер.відео дня
За його словами, Путін потребує багато часу, щоб прокинутись. Він по пів години проводить у ванній, щоб віддихатись, взяти себе в руки й контролювати свої дії. Однак диктатору не завжди вдається тримати себе в руках – періодично у нього стаються панічні атаки та сплески необґрунтованої агресії.
Осєчкін підкреслив, що глава кремлівського режиму тепер став особливо небезпечним, адже він перебуває в надемоційному стані й не переймається наслідками своїх дій.
"Він думає лише про те, як утримати владу, щоб не опинитись у в'язниці Гааги або не бути вбитим унаслідок палацового перевороту. У ці моменти він здатен на багато чого", - наголосив опозиціонер.
Що відомо про хвороби Путіна
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.
Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.
Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.
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