Відмовилися воювати: в Росії солдати влаштували бунт

Військові РФ хотіли написати рапорт про відмову продовжувати службу.

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В Росії солдати влаштували бунт / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Солдати РФ влаштували бунт

Вони не хотіли їхати на війну в Україну

Військових силоміць посадили в автобуси до Луганська

В країні-агресорі Росії військовослужбовці влаштували бунт, тому що не хотіли їхати на війну в Україну. Про це пише ASTRA.

Зазначається, що понад 100 російських військовослужбовців 28 лютого силоміць посадили в автобуси і доставили з військової комендатури в Чебаркулі Челябінської області в Єкатеринбург. Там їх розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.

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Джерела каналу розповідають, що військові хотіли написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих. Але їх спробували посадити в літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України, але вони влаштували бунт.

"Просто зараз нас хочуть відправити в Україну - на смерть. Ми просимо, щоби нас засудили, але ніхто не надає такої можливості. Ми просимо нас підтримати, ми не хочемо просто вмирати. У когось діти, у нас інваліди тут, усі поранені, хворі. Це свавілля", - заявили солдати.

Відомо, що 28 лютого на запланований рейс військових посадити не змогли. Але 1 березня їх відправили до Ростова, а потім посадили в автобуси до Луганська.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на Краматорському та Торецькому напрямках окупанти штурмували укріплення українських військових за підтримки артилерії та дронів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти активізували наступальні дії в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Загарбники проводять інтенсивний наступ, намагаючись прорвати оборону українських військ і захопити три населених пункти.

Аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій та Харківській областях.

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