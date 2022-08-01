Від психопатії до онкології: психолог пояснив, якими захворюваннями страждає Путін

Володимир Путін на прийомі у лікаря / politolog.net

У президента Росії Володимира Путіна помітні явні синдроми психопатії, заявив психолог Дмитро Попов.

Як підкреслив він у інтерв'ю Наталії Влащенко, Путін вже слабо себе контролює, що видно по кадрах з його участю.

Психолог пояснив, що психопатія має на увазі агресію. Він каже, що війна РФ проти України – наслідок агресії однієї людини – Путіна.

Співрозмовник вважає, що з часом агресія Путіна буде тільки наростати, тому він не стане рахуватися з втратами і буде йти до своєї мети – знищення України як самостійно держава, поки з ним самим щось не трапитися.

Він не виключив, що у Путіна спостерігається маячний розлад, викликаний соматичними захворюваннями, які має диктатор.

"Швидше за все, це вторинне ураження або хребта, або нервової системи. Що первинно? Кажуть онкологія, хтось ще щось говорить - це вже питання друге", - пояснив фахівець.

Він звернув увагу на те, що у Путіна відслідковуються ознаки психопатії, соціопатії, а також диссоціального розладу.

"У Путіна цілком добре працює когнітивний апарат, психічні процеси логіка, аналітичне мислення, пам'ять, увага", — додав Попов.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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