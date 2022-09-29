"Від батальйону 10 осіб залишилося": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в Україні

Втрати Росії в Україні зашкалюють / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

В ході вторгнення в Україну російські окупаційні війська несуть величезні втрати. У деяких підрозділах РФ в результаті боїв залишаються в живих близько 10% особового складу.

"У травні там від багатьох батальйонів добре, якщо 10 осіб залишилося. Та й на психіку має великий вплив. Я як почав в людей стріляти і розуміти, що це ... важко...", - розповів ВВС один з окупантів.

За його словами, нерідко російське командування навіть не відправляє додому вбитих військових РФ.

"Просто там ховали при мені. Дуже рідко роблять вантаж 200. Особливо коли там спека була майже 40 градусів. Вони просто відразу розкладаються. А батькам нічого не говорять, пишуть - пропав безвісти. Там дуже багато хлопців, у яких контракт закінчувався за місяць - два. Їм усім по 19", - розповів він.

У свою чергу інший рашист, який побував на війні, розповів, що його полк повернувся в Росію через Білорусь. Відразу після цього звільнитися захотіли дві роти по 90 чоловік в кожній. Але командири переконали їх, що їх усіх кинуть у в'язницю – і роти залишилися в батальйоні.

"Знаєте, там були такі хлопці фанатичні, які добровольцями на місяць, на три місяці контракт уклали. Вони йдуть в бій разом з нами, заходять, потім розвертаються прямо на полі, кладуть зброю і кажуть "Я все" – і йдуть. Ми теж поїхали на попутці", - додав російський окупант.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

Інші новини: