Звільнення Криму з німецькими танками законно: в партії Шольца зробили гучну заяву

Кевін Кюнерт нагадав про те, що Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією.

Кевін Кюнерт висловився щодо звільнення Криму за допомогою танків ФРН / Bundeswehr, Facebook/KuehniKev

Використання Україною обіцяних Німеччиною танків для звільнення захопленого РФ Криму буде законним.

З такою однозначною заявою виступив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт в інтерв'ю німецькому телеканалу n-tv.

Німецький політик пояснив, що не повинно йти мови про встановлення будь-яких обмежень на території, які Україна може звільнити за допомогою німецьких танків.

Генсек СДПН впевнений в тому, що Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією.

При цьому він нагадав про те, що Крим, як і анексовані території на півдні і сході, належать державі Україна.

"Ось у чому справа, і Україна права", - додав Кюнерт.

Разом з тим, на думку співрозмовника, на даний момент Крим не можна завоювати військовим шляхом.

Звернемо увагу на те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц є однопартійцем Кевіна Кюнерта.

Нагадаємо, раніше у Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ.

Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Великобританія, інші європейські країни - Польща і т.д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, більш досконалого технологічно військового обладнання для України, - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, доставити більше бід державі Україна", - сказав він.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки танки Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

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