'Залишився останній аргумент': Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

Як зазначив глава МЗС, Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним".

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Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін має "останній аргумент", який він може використовувати для шантажу, – це "бряцання ядерною зброєю". Всі інші аргументи глава кремлівського режиму вже вичерпав. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю CNN.

"Очевидно, що його (Путіна, - ред.) армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому в його кишені залишився лише один останній аргумент... Я думаю, що це не більше, ніж гра на страху, тому що Путін надто любить життя", - сказав Кулеба.

Як зазначив глава МЗС, Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у гру ядерного страху".

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Міністр також висловив занепокоєння щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Він підкреслив, що "ризик реальний", поки російські війська утримують об'єкт.

"Звичайно, вони не хочуть, щоб їх звинувачували в спричиненні чергової ядерної катастрофи. Тому я думаю, що вони намагаються знайти спосіб провести це як операцію під помилковим прапором або як щось інше, що не було б прямо приписано їм", - зазначив Кулеба.

Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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