УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

17 лютого 2022, 02:18

Слідкуйте за собою, дбайте про себе, віддавайте собі звіт в тому, що в вас залітає і як це на вас впливає.

false
Як не піддаватися паніці розповіла психолог

Дієтолог Катерина Павлова розповіла в Instagram, як впоратися з панікою і тривогою і підтримати себе харчуванням і вітамінами, щоб залишатися в адекватному стані.

Як не піддатися паніці:

1. Запам'ятайте, мало яка людина може залишатися спокійним, якщо він моніторить негативні новини, "вбивства, розслідування", дивиться передачі в стилі" пусть говорят " і фільми жахів. Я відстежую, що дивлюся і що мені попадається на очі, знаю, що мене зачіпає. І якщо я подивлюся відео або новина про те, як наприклад жорстоко поводяться з дитиною (хвора тема), можу ще кілька днів бути в поганому настрої.

Кожна доросла людина має відстежувати, "що в неї потрапляє", що вона дивиться, про що говорить, інакше в нас залітає всяке сміття і наш потік думок починає нами управляти.

2. Ви повинні знати, що Вас повертає в спокійний рівний стан, і це використовувати. Це може бути спорт, ванна, легкий фільм, похід на манікюр, чай в тиші. Відчуваєте, що вам стає не по собі-не розкручуєте цей стан , а йдете і робите те, що Вас повертає до спокою! Відстежуйте це. Ви самі керуєте своїм станом, а не воно вами, адже ви доросла людина.

Реклама

3. Прибираємо все, що робить нас нестабільно нервовим і веде до коливань в настрої - кава, енергетики, сигарети, алкоголь. Додаємо те, що заспокоює - магній, 5 HTP, ванни з магнієвою сіллю, вітаміни групи В.додаємо побільше жирів, як джерела енергії, і побільше овочів.

4. Ви самі можете себе довести як і до панічних атак і психіатрії, так і до адекватного рівного стану.

5. Відчуваєте, з вами щось не так-значить, це привід зайвий раз звернутися до лікаря, здати аналізи.

Слідкуйте за собою, дбайте про себе, віддавайте собі звіт в тому, що в вас залітає і як це на вас впливає.

Читайте також:

viber
психолог тривога дієтолог
Зараз ви переглядаєте новину «То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для УкраїниЧи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для України Чарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під всеЧарівливий нюдовий манікюр весна 2022, який пасує всім і під все У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хУ моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-х Ракетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення РосіїРакетні удари і загроза для чотирьох міст України: астролог передбачив вторгнення Росії Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізониРосія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізони
03:54

Вчені знайшли нову небезпеку високого тиску

03:31

Жанна Бадоєва показала апетитні груди в грайливому купальнику

03:19

Велика війна Росії та України: Гармаш спрогнозував, чи зважиться Путін на вторгнення

02:19

Чи є альтернатива воді в здоровому харчуванні - відповідь дієтолога

02:18

То війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

Реклама
01:39

"А з грудьми як була лажа, так і залишилася": блогерка Стужук показала себе в бікініФото

00:51

Прикмети на 17 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:36

"У тебе неможливо не закохатися": Дорофєєва в білизні верхи на коні влаштувала пожежу в мережіВідео

00:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

00:10

Надгігантська полуниця з Ізраїлю потрапила Книгу рекордів Гіннеса: як вона виглядає

16 лютого, середа
23:53

Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС СШАВідео

23:52

Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

23:27

Комаровський розповів, як правильно лікувати Омікрон в домашніх умовахВідео

23:05

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

22:53

У Білому домі пригрозили Росії жорсткими наслідками за визнання "ЛДНР"

22:33

"Загроза для всієї Європи": Шмигаль заявив про успішне блокування Північного потоку-2Відео

22:18

У Білорусі неподалік від України розгорнули понтонний міст - ЗМІВідео

21:34

В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП

21:32

6-річну дитину шукали всім селом: під Дніпром трапилася страшна трагедія з хлопчикомВідео

21:29

Дієтолог спростувала міфи про популярні білки

Реклама
21:00

На Рівненському полігоні знайшли мертвим зниклого контрактника

20:51

Пара, яка скувала себе ланцюгом в минулому році, продає "узи любові" за 3 млн доларівВідео

20:48

Україні час починати підрахунок збитківПогляд

20:34

Зеленський розповів про переговори західних країн з Росією щодо УкраїниВідео

20:17

Розвідка не побачила відведення російських військ від кордонів України, - РєзніковВідео

20:05

"Радіти рано": Зеленський про відвід військ РФ і ситуацію на кордоні УкраїниВідео

19:50

У МЗС Росії обізвали Столтенберга "збитим натовським льотчиком"

19:50

Бойові групи НАТО на сході Європи: Захід готує контрудар на дії Росії

19:35

Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо датуВідео

19:33

Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція

19:24

"Нас не лякають будь-які дати": Зеленський звернувся до українцівВідео

19:04

Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворюванняВідео

18:59

У РФ раптово заявили, що не допустять війни з УкраїноюВідео

18:54

Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищенняВідео

18:53

Можливий напад Росії: Європарламент ухвалив резолюцію щодо України

18:52

Таємний роман, підступи колег і неймовірна удача: гороскоп на березень 2022 для ОвнівВідео

18:45

Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

18:24

Росія, олігархи і Крим з Донбасом: Зеленський затвердив Стратегію держбезпеки

18:23

Олімпіада-2022: українська лижниця потрапила в допінг-скандалВідео

18:17

У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор УкраїниВідео

Реклама
18:15

Зеленський посилив санкції проти видання СтранаВідео

18:07

Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоВідео

17:56

Хто поїде на Євробачення від України: організатори зробили заявуВідео

17:53

"Я не вірю любов з першого погляду": Алеся Бацман розповіла, з чого почався її роман з ГордономВідео

17:14

Екс-шеф Головного управління розвідки Бурба нишком втік за кордон — експерт

16:59

"Метінвест політехніка": у центрі Маріуполя триває активна фаза будівництва

16:44

Метінвест вклав у соціально важливі програми понад 3,4 млрд гривень

16:40

Ціни побили рекорди: що змінилося на ринку нерухомості в Україні за рікВідео

16:20

Мінус $2-3 млрд щомісяця: Україна зазнає удару через істерію щодо "вторгнення РФ"

16:10

Не розслабляйтесяПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти