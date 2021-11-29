Головний інфекціоніст США розкрив, що захистить від COVID-штаму Омікрон

Ентоні Фаучі розповів, що може стати найкращим захистом від Омікрон-штаму / Фото Reuters

Директор американського Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань, доктор Ентоні Фаучі вважає, що ревакцинація проти коронавірусу здатна захистити від нового COVID-штаму, що отримав назву Омікрон.

За словами доктора, на вивчення інформації про ступінь заразності нового штаму, рівень тяжкості захворювання та інші його особливості буде потрібно ще близько двох тижнів, повідомляє пресслужба Білого дому.

При цьому, на думку Фаучі, існуючі вакцини від коронавірусу, найімовірніше, забезпечать певний ступінь захисту від важких випадків COVID-19.

Фаучі також підкреслив, що ревакцинація повністю щеплених проти коронавірусу людей забезпечує найнадійніший захист від викликаного Омікрон-штамом захворювання.

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Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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