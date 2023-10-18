Хочуть взяти в оточення: армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині

Ціллю наступу росіян у Харківський області є оточення та майюутьнє захоплення Куп'янська.

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Армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині / Колаж Главред, фото: ГУР, Генштаб

За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог провів 15 атак. Ворог проводить акцентовний наступ поблизу Синьківки та Іванівки Харківської області. Про це сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає, ймовірно, через те, що раніше тут добряче отримав на горіхи від Сил оборони сходу і наразі перегруповується та відновлюється", - сказав Євлаш, додавши, що така ситуація ненадовго.

Він також вказав, що на інтенсивність бойових дій суттєво впливають на погодні умови, особливо з урахуванням настання сезону дощів. Це має важливий вплив на перебіг ворожих штурмових операцій, а також загальне використання авіації та безпілотних літальних апаратів.

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Євлаш нагадав, що програма максимум у ворога – повна окупація Луганської та Донецької областей.

Водночас, він підкреслив, що найближчою ціллю поточного наступу ворога в східній зоні є захоплення Куп'янська.

"Завдяки великій кількості техніки та живій силі ворог хоче дістатися до Куп’янська і спробувати його оточити, а потім і захопити. Але ми маємо там потужний укріпрайон, потужні сили, які стримують цю навалу. Противник не має там успіхів та не матиме у майбутньому", - наголосив він.

Наступ на Куп'янськ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російських військ немає беззастережної ініціативи і переваги ні на одному з плацдармів, де РФ останніми днями активізувала наступ. Ворогові доведеться оголяти фланги під Бахмутом, певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Водночас, на Куп'янському і Лиманському напрямках російські військові застосовують так звані "м'ясні штурми", розповів начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов.

Також, міністерство оборони Великобританії повідомило, що за останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп'янськ-Лиман.

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