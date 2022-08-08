Окупантам потрібно більше гарматного м'яса: у РФ сколотили 40 підрозділів найманців

У РФ вербують нових найманців на війну / Reuters, Радіо Свобода

Більш ніж в 20 регіонах Росії сформовані більше 40 підрозділів найманців для війни в Україні.

Як пише Комерсант, починаючи з весни в деяких регіонах РФ формують одне або кілька підрозділів.

Уточнюється, що це мотострілецькі, танкові або артилерійські батальйони і роти, а також підрозділи підтримки.

"Добровольчі батальйони", як правило, отримують назви, що вказують на їх територіальну приналежність. Наприклад, загін Тигр в Приморському краї, рота Парма в Пермському краї, дивізіони Невський і Ладозький в Ленінградській області.

При цьому найманцям ставлять умову – підписувати контракти на не менше шестимісячний термін.

Новобранцям обіцяють різні зарплати в залежності від регіонів. В Омській області обіцяють зарплату 130 тисяч рублів, в інших регіонах - понад 200 тисяч, а в Пермському краї пропонують не менше 300 тисяч рублів.

Найманцям також обіцяють додаткові виплати за "успішне ведення бойових дій" і добові в розмірі 8000 рублів "за кожен день наступу". Однак деякі "добровольці" повідомляють, що так і не отримали обіцяні гроші.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті бойових дій Збройні Сили України знищили десятки окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади РФ.

На стенді з'явилося 44 прізвища знищених в Україні окупантів, згідно підпису це "1/10 частина всіх загиблих особового складу".

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