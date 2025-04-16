Одна з країн ЄС на межі скасування підтримки українських біженців - ЗМІ

Допомога Румунії громадянам України, які втекли від війни, може закінчитися за лічені тижні.

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У планах потенційного президента Румунії скасування допомоги українським біженцям / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Лідер серед кандидатів на виборах в Румунії проти допомоги українцям

Сіміон переконаний, що достатньо того, що Румунія надає фінансову допомогу Молдові

Кандидат у президенти Румунії, який очолює рейтинги в країні, Джордже Сіміон заявив, що більше не буде підтримувати інші нації, в тому числі українців. Про це пише G4 Media.

Лідер ультраправого Альянсу за обʼєднання румунів (AUR) хоче скасувати допомогу українцям, якщо займе посаду президента Румунії. Пояснює це він тим, що поки його країна не виведе румунських громадян з бідності до прийнятного рівня, підтримувати інші нації в Румунії, на його думку, не варто.

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Окрім цього він прокоментував фінансову підтримку Румунії Молдови. За його словами, це нібито сепаратизм, бо ці землі буцімто належать Румунії.

"На нашу землю, в Сороках, в Тигіні, прийшли росіяни, радянська влада. Вони створили радянську республіку, потім вона стала незалежною республікою. Відтоді на нас лежить тавро, що ми повинні фінансувати Республіку Молдова", - сказав він.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що мільйони українських біженців, які знайшли притулок в Європейському Союзі, можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу через відсутність чіткого плану, що регулює їхнє перебування після можливого припинення вогню з Росією.

Напередодні ЗМІ припускали, що навіть за умови завершення активної фази російсько-української війни значна частина українських біженців залишиться в Європі назавжди. Крім того, у разі скасування воєнного стану півмільйона українських чоловіків можуть виїхати з країни.

Раніше в МВС України повідомили, що за кордоном чоловіки призивного віку, тобто від 18 до 60 років, зможуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного військово-облікового документа.

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Хто такий Джордже Сіміон? Джордже Сіміон - румунський правий політик та громадський активіст. Він є президентом Альянсу за об'єднання румунів (AUR), румунської політичної партії, яка набула популярності після несподівано сильного результату на парламентських виборах у Румунії 2020 року, пише Вікіпедія.

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