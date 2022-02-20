"Дуже сильно запахло порохом": Росія і Білорусь продовжать стріляти через ситуацію на Донбасі

Білорусь і Росія продовжать спільні військові навчання / УНІАН, mil.by

Білорусь і Росія продовжать спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022".

Офіційною причиною рішення стала ескалація на Донбасі, заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін.

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - повідомив він.

Міністр оборони Республіки Білорусь також заявив, що "в Європі дуже сильно запахло порохом".

читайте такожМосква перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповів"Її цілеспрямовано підштовхують до війни", - вважає глава Міноборони Білорусі.

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Нагадаємо, в Євросоюзі засудили проведення Росією військових навчань в Чорному морі і в Білорусі, а також накопичення військ біля українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Також повідомлялося, що в Росії в суботу, 19 лютого, провели запуск балістичних і крилатих ракет в рамках військових навчань. Тренування відбулися під керівництвом російського президента Володимира Путіна.

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