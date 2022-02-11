УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону України

11 лютого 2022, 08:03

Росії загрожує посилення санкцій у разі недотримання міжнародного права і відтягування деескалації, наголосили в ЄС.

ЄС може посилити санкції у разі подальшої військової агресії Росії проти України / Reuters

У Євросоюзі засудили проведення Росією військових навчань у Чорному морі та у Білорусі, а також накопичення військ біля українського кордону і в тимчасово окупованому Криму.

Європейський Союз закликав РФ до негайної деескалації. Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму, яку виголосили у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

"Ми засуджуємо тяглі агресивні дії та погрози Росії щодо України і нарощування військ біля кордону з Україною, розгортання бойових сил у Білорусі, спільні навчання з Білоруссю, а також посилення її військової присутності й військово-морські навчання у Чорному морі та в незаконно анексованому Криму", – зазначається у тексті заяви.

Якщо Росія не піде на деескалацію і недотримуватиметься міжнародного права, проти неї можуть посилити санкції.

"Разом з нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми знову заявляємо, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та жорстку ціну", – йдеться у заяві.

Реклама

Зазначається, що обмеження, які ЄС може накласти на Росію, стосуватимуться різних сфер, зокрема й фінансової, і конкретних людей.

Блокада Росією Чорного моря

На час проведення ракетних і артилерійських навчань ВМФ Росії, які будуть відбуватимуться в лютому цього року, РФ перекинула у Чорне море велику кількість кораблів. При цьому на час навчань не передбачено ніяких коридорів для проходу торгових суден.

МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Очільник Міноборони Олексій Резніков назвав такі маневри РФ тактикою повзучої окупації Чорного та Азовського морів і зазначив, що Україна очікує на відповідь світу щодо блокади Росією морів.

Така відповідь уже послідувала зі США. У Посольстві Сполучених Штатів у Києві заявили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях, і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні для української економіки.

При цьому у Путіна відповіли, що вони нічого не блокують, а маневри кораблів у морях відбуваються у межах військових навчань і відповідають міжнародному праву.

Вас також може зацікавити:

viber
санкції Євросоюз військові навчання санкції проти Росії Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Багатство і успіх: 3 знака зодіаку з сильною грошовою енергетикою - притягують гроші магнітомБагатство і успіх: 3 знака зодіаку з сильною грошовою енергетикою - притягують гроші магнітом "Мрія кожного хлопця": Трінчер крупним планом показала фанатам нові груди без корсете"Мрія кожного хлопця": Трінчер крупним планом показала фанатам нові груди без корсете Старі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удомаСтарі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удома Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19
09:29

Блокуванням портів Росія наривається на новий пакет санкцій

09:23

Байден двічі обмовився і переплутав Афганістан з Україною та ІракомВідео

09:18

Всюди повилітали вікна: на Рівненщині внаслідок вибуху в будинку загинули двоє людей – відеоВідео

09:14

Фінансовий гороскоп на неделю14 - 20 лютого: Терезам – інтриги колег, Рибам - великий кушВідео

08:34

Коронавірус в Україні 11 лютого: за добу - понад 41 тисяча нових випадків COVID-19Відео

Реклама
08:32

США доставили в Україну два літаки з JavelinВідео

08:14

На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

08:12

Україна в ЄС та НАТО і потужна роль Європи в світі: Кулеба оголосив про нову стратегію безпекиВідео

08:07

Що значить сон з четверга на п'ятницю і чи збувається він

08:03

Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону УкраїниВідео

07:50

Гороскоп на сьогодні, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

07:44

У США пригрозили РФ візовими санкціями у разі вторгнення в Україну

07:26

Нова роль Франції та ФРН щодо Донбасу: Гармаш розповів про ініціативу Києва щодо припинення вогню

07:12

Байден заявив про світову війну, якщо "РФ і США почнуть стріляти"Відео

06:49

Як більмо на очах: що потрібно прибрати з інтер'єру, щоб зберегти гармонію в доміВідео

06:40

Наступна зустріч радників нормандської четвірки запланована на березень - DPA

04:51

Як правильно зберігати речі: 5 лайфхаків, які заощадять вам місце вдома

04:45

У 32% літніх людей коронавірус спричиняє появу нових хвороб: по яких органах б‘є ковідВідео

04:19

Надія Мейхер, пестячи себе, показала розкішний бюст, який ледь не вистрибнув з сукніВідео

04:09

Будуть біліші за сніг: як відбілити шкарпетки в домашніх умовах без кип'ятіння

Реклама
03:59

Чоловік виграв у лотерею майже 300 разів всього за два місяці і поділився своїм секретом

03:57

Що потрібно їсти для хорошого рівня гемоглобіну - відповідь нутриціолога

03:53

Воду після варки буряка використовують в народній медицині: від чого може допомогти відвар

02:51

Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

02:22

Кардіолог пояснив, чим небезпечний для тіла низький тиск

02:15

Зірка Блакитної лагуни 56-річна Брук Шилдс оголила ідеальні груди

01:32

Переговори тривали 9 годин: всі подробиці зустрічі радників нормандської четвірки в БерлініВідео

01:23

Що буде, якщо пити воду з лимоном щодняВідео

00:50

Кулінарний шедевр за 5 хвилин: чудові пиріжки з багета на швидку рукуВідео

00:18

"Найсильніша і нанезалежніша" українська блогерка-мільйонниця приголомшила фанів пікантними кадрами

00:15

Доведеться тільки насолоджуватися: названо найпростіші в догляді рослини для садуВідео

00:04

Принесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинкуВідео

10 лютого, четвер
23:19

"Заважав жити": на Харківщині чоловік жорстоко лупив 8-річного пасинка і встановив "систему штрафів"

22:50

Роман Сасанчин продає квартиру в Києві, яку виграв на Голосі країни: що сталося

22:48

Раптово померла невістка Геннадія КернесаВідео

22:24

Весна вже близько: українців чекає найтепліший день лютогоВідео

22:06

Якщо ви захворіли на COVID-19 або грип: як отримати е-лікарняний телефономВідео

21:47

У котельні, без їжі і з відром замість туалету: горе-мати півроку знущалася над синомВідео

21:30

"Економічна війна": США відреагували на блокаду Росією Азовського моряВідео

21:18

Що буде з тілом, якщо пити воду з лимоном кожен день - відповідь вчених

Реклама
21:00

Зеленський і Столтенберг обговорили майбутній саміт НАТО та участь у ньому УкраїниВідео

20:40

"Змило величезною хвилею": в Атлантичному океані зник український артистВідео

20:35

Що подивитися на День святого Валентина: фільми, серіали та мультфільми для романтичного настроюВідео

20:34

Вимоги Росії - заряджений револьвер на столі: Кулеба різко розніс ультиматуми Кремля щодо НАТО

20:11

"Приходьте цілуватися": Дорофєєва засвітила стрункі ноги і шокувала фанатів проханням

20:10

Поліція викличе Ярославського на допит у справі про смертельну ДТП у Харківській області

20:03

"Нічого не блокується": у Путіна відповіли на маневри російських кораблів у Чорному моріВідео

19:54

Вагітна Ріанна знялася топлес в пікантному луціФото

19:40

Як потрібно правильно їсти гречку - поради медика

19:27

На Полтавщині загадково померла 3-річна дитина: спочатку піднялася температура, а потім - набряк мозку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти