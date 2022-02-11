Заплатять жорстку ціну: ЄС попередив РФ про наслідки через військові навчання біля кордону України

Росії загрожує посилення санкцій у разі недотримання міжнародного права і відтягування деескалації, наголосили в ЄС.
У Євросоюзі засудили проведення Росією військових навчань у Чорному морі та у Білорусі, а також накопичення військ біля українського кордону і в тимчасово окупованому Криму.
Європейський Союз закликав РФ до негайної деескалації. Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму, яку виголосили у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.
"Ми засуджуємо тяглі агресивні дії та погрози Росії щодо України і нарощування військ біля кордону з Україною, розгортання бойових сил у Білорусі, спільні навчання з Білоруссю, а також посилення її військової присутності й військово-морські навчання у Чорному морі та в незаконно анексованому Криму", – зазначається у тексті заяви.
Якщо Росія не піде на деескалацію і недотримуватиметься міжнародного права, проти неї можуть посилити санкції.
"Разом з нашими трансатлантичними партнерами та однодумцями ми знову заявляємо, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та жорстку ціну", – йдеться у заяві.
Зазначається, що обмеження, які ЄС може накласти на Росію, стосуватимуться різних сфер, зокрема й фінансової, і конкретних людей.
Блокада Росією Чорного моря
На час проведення ракетних і артилерійських навчань ВМФ Росії, які будуть відбуватимуться в лютому цього року, РФ перекинула у Чорне море велику кількість кораблів. При цьому на час навчань не передбачено ніяких коридорів для проходу торгових суден.
МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.
Очільник Міноборони Олексій Резніков назвав такі маневри РФ тактикою повзучої окупації Чорного та Азовського морів і зазначив, що Україна очікує на відповідь світу щодо блокади Росією морів.
Така відповідь уже послідувала зі США. У Посольстві Сполучених Штатів у Києві заявили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях, і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні для української економіки.
При цьому у Путіна відповіли, що вони нічого не блокують, а маневри кораблів у морях відбуваються у межах військових навчань і відповідають міжнародному праву.
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