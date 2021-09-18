"Ніж у спину": Франція побила горщики з США та Австралією через втрату військового контракту на $40 млрд

Франція різко відреагувала на створення AUKUS / pixabay

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великобританії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки – AUKUS.

"Хоча партнерство Австралії, Великобританії та США - AUKUS - звучить дивно з усіма цими абревіатурами, але це добре. (...) Наші країни оновлять і зміцнять нашу спільну здатність протистояти загрозам XXI століття так само, як ми це робили в ХХ столітті: разом", - сказав Байден в ході спільної презентації нового альянсу, повідомляє BBC News.

Мета створення тристороннього оборонного Альянсу AUKUS

"Ця ініціатива спрямована на забезпечення того, щоб кожен з нас володів (...) найсучаснішими можливостями, які нам необхідні, для маневрування і захисту від загроз, що швидко розвиваються", - зазначив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Австралії зазначив, що "світ стає все більш складним", особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, щоб "допомогти забезпечити безпеку і стабільність, яких потребує наш регіон, ми повинні зараз вивести наше партнерство на новий рівень".

"AUKUS - партнерство, в якому наші технології, наші вчені, наша промисловість, наші сили оборони працюють разом, щоб створити більш безпечний регіон, який в кінцевому підсумку принесе користь всім", - зазначив Моррісон.

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На думку лідерів, AUKUS допоможе захистити інтереси трьох країн в Індо-Тихоокеанському регіоні і дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни, відмовившись від їх закупівель у Франції.

Створення AUKUS боляче вдарило по Франції: в чому причина

Оголошене прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном рішення про будівництво атомних підводних човнів (АПЛ) в рамках створеного нового альянсу AUKUS викликало обурення в уряді Франції.

Читайте такжеЗеленський розповів, як Байден відреагував на питання про членство України в НАТО"Це рішення суперечить букві і духу співпраці, яке існувало між Францією і Австралією", - йдеться в поширеній спільній заяві французьких міністрів закордонних справ Жан-Ів Ле Дріана і збройних сил Флоренс Парлі.

У ньому наголошується, що це "знаменує собою відсутність узгодженості, про що Франція може тільки шкодувати і спостерігати".

Рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці зі Сполученими Штатами і Великобританією, а не купувати їх у французької фірми, "викликає жаль", заявив французький МЗС.

Жан-Ів Ле Дріан назвав скасування австралійсько-французького контракту на будівництво підводних човнів " ударом ножем у спину "і" грубим, одностороннім і несподіваним " кроком у стилі Дональда Трампа.

Демарш Парижа: як Франція і Австралія побили горщики через AUKUS

Франція вирішила відкликати послів із США та Австралії для консультацій після підписання Угоди про створення альянсу AUKUS. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera, наводячи слова міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Глава французького МЗС зазначив, що таке рішення виправдовується "винятковою серйозністю заяв" Австралії і США і прийнято за вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона.

Міністр також назвав "неприйнятною поведінкою" розірвання Австралією контракту на покупку французьких неядерних підводних човнів на користь атомних підводних човнів, побудованих за американською технологією.

У свою чергу міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн висловила жаль через відкликання посла Франції Жан-П'єра Тебо. Про це повідомляє Associated Press.

Пейн зазначила, що розуміє розчарування Франції з приводу відмови Австралії від контракту на покупку французьких підводних човнів, але пояснила таке рішення забезпеченням інтересів національної безпеки. Міністр додала, що Канберра цінує свої відносини з Парижем і готова до взаємодії в майбутньому.

Додамо, що за даними австралійського телеканалу ABC, будівництво АПЛ в рамках спільного проекту з США і Великобританією передбачає відмову від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд. За іншими даними Австралія розірвала контракт на поставку 12 підводних човнів на суму 36,5 мільярда доларів.

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Раніше в ході заходів з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни французький президент Еммануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію, незалежну від США і НАТО.

10 травня 2021 року Рада Європейського Союзу підтвердила рішучість просуватися вперед до створення власної системи безпеки і оборони.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що єдина армія Європейського Союзу може викликати розкол у безпеці Європи. Він підкреслив, що вона ніколи не зможе замінити собою НАТО.