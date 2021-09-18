УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

"Ніж у спину": Франція побила горщики з США та Австралією через втрату військового контракту на $40 млрд

18 сентября 2021, 14:56

Оголошене Австралією рішення про будівництво атомних підводних човнів в рамках створеного нового альянсу AUKUS викликало обурення в уряді Франції.

Франція
Франція різко відреагувала на створення AUKUS / pixabay

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великобританії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в галузі безпеки – AUKUS.

"Хоча партнерство Австралії, Великобританії та США - AUKUS - звучить дивно з усіма цими абревіатурами, але це добре. (...) Наші країни оновлять і зміцнять нашу спільну здатність протистояти загрозам XXI століття так само, як ми це робили в ХХ столітті: разом", - сказав Байден в ході спільної презентації нового альянсу, повідомляє BBC News.

Мета створення тристороннього оборонного Альянсу AUKUS

"Ця ініціатива спрямована на забезпечення того, щоб кожен з нас володів (...) найсучаснішими можливостями, які нам необхідні, для маневрування і захисту від загроз, що швидко розвиваються", - зазначив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр Австралії зазначив, що "світ стає все більш складним", особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, щоб "допомогти забезпечити безпеку і стабільність, яких потребує наш регіон, ми повинні зараз вивести наше партнерство на новий рівень".

"AUKUS - партнерство, в якому наші технології, наші вчені, наша промисловість, наші сили оборони працюють разом, щоб створити більш безпечний регіон, який в кінцевому підсумку принесе користь всім", - зазначив Моррісон.

Реклама

На думку лідерів, AUKUS допоможе захистити інтереси трьох країн в Індо-Тихоокеанському регіоні і дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни, відмовившись від їх закупівель у Франції.

Створення AUKUS боляче вдарило по Франції: в чому причина

Оголошене прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном рішення про будівництво атомних підводних човнів (АПЛ) в рамках створеного нового альянсу AUKUS викликало обурення в уряді Франції.

Читайте такжеЗеленський розповів, як Байден відреагував на питання про членство України в НАТО"Це рішення суперечить букві і духу співпраці, яке існувало між Францією і Австралією", - йдеться в поширеній спільній заяві французьких міністрів закордонних справ Жан-Ів Ле Дріана і збройних сил Флоренс Парлі.

У ньому наголошується, що це "знаменує собою відсутність узгодженості, про що Франція може тільки шкодувати і спостерігати".

Рішення Австралії будувати атомні підводні човни у співпраці зі Сполученими Штатами і Великобританією, а не купувати їх у французької фірми, "викликає жаль", заявив французький МЗС.

Жан-Ів Ле Дріан назвав скасування австралійсько-французького контракту на будівництво підводних човнів " ударом ножем у спину "і" грубим, одностороннім і несподіваним " кроком у стилі Дональда Трампа.

Демарш Парижа: як Франція і Австралія побили горщики через AUKUS

Франція вирішила відкликати послів із США та Австралії для консультацій після підписання Угоди про створення альянсу AUKUS. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera, наводячи слова міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Глава французького МЗС зазначив, що таке рішення виправдовується "винятковою серйозністю заяв" Австралії і США і прийнято за вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона.

Міністр також назвав "неприйнятною поведінкою" розірвання Австралією контракту на покупку французьких неядерних підводних човнів на користь атомних підводних човнів, побудованих за американською технологією.

У свою чергу міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн висловила жаль через відкликання посла Франції Жан-П'єра Тебо. Про це повідомляє Associated Press.

Пейн зазначила, що розуміє розчарування Франції з приводу відмови Австралії від контракту на покупку французьких підводних човнів, але пояснила таке рішення забезпеченням інтересів національної безпеки. Міністр додала, що Канберра цінує свої відносини з Парижем і готова до взаємодії в майбутньому.

Додамо, що за даними австралійського телеканалу ABC, будівництво АПЛ в рамках спільного проекту з США і Великобританією передбачає відмову від контракту на будівництво підводних човнів з французькою компанією Naval Group на $90 млрд. За іншими даними Австралія розірвала контракт на поставку 12 підводних човнів на суму 36,5 мільярда доларів.

Читайте такжеВступ України до НАТО: Зеленський поскаржився на відсутність прямої позиції США

Раніше в ході заходів з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни французький президент Еммануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію, незалежну від США і НАТО.

10 травня 2021 року Рада Європейського Союзу підтвердила рішучість просуватися вперед до створення власної системи безпеки і оборони.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що єдина армія Європейського Союзу може викликати розкол у безпеці Європи. Він підкреслив, що вона ніколи не зможе замінити собою НАТО.

viber
новини США Новини Австралії новини Франції
Зараз ви переглядаєте новину «"Ніж у спину": Франція побила горщики з США та Австралією через втрату військового контракту на $40 млрд». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'юПрикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'ю Сніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимкуСніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимку У Рівненській області в один день померло подружжя лікарівУ Рівненській області в один день померло подружжя лікарів В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифікатаВ Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката Путін вибухнув звинуваченням на адресу Києва щодо Донбасу, а в Кремлі оголосили перезапуск перемовинПутін вибухнув звинуваченням на адресу Києва щодо Донбасу, а в Кремлі оголосили перезапуск перемовин

Последние новости

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

Реклама
17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

Реклама
15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

Реклама
12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

11:19

Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять