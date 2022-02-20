"Ні війні з Україною": у РФ учасників антивоєнного мітингу скрутила поліція

Активісти, які розгорнули антивоєнні плакати, були оперативно затримані поліцейськими
У Москві пройшла нечисленна акція протесту проти війни РФ з Україною. Акція відбулася в неділю вдень на Пушкінській площі.
Зазначимо, що активісти, які розгорнули антивоєнні плакати, були оперативно затримані поліцейськими, повідомляє видання Дождь.
Звернемо увагу, що учасники акції тримали в руках плакати із закликами не розв'язувати війну проти України:
- "Руки геть від України";
- "Геть владу чекістів";
- "Школи і лікарні замість бомб і снарядів";
- "Ні війні з Україною";
- "Свободу українським політв'язням".
При цьому на місці проведення мітингу чергували сотні правоохоронців.
Додамо, що серед затриманих виявився відомий російський правозахисник Лев Пономарьов.
У коментарях користувачі уточнили, що акції проти війни з Україною пройшли і в інших містах РФ.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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