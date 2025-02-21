Як змусити Росію прагнути миру: Зеленський назвав ключову умову

Президент України висловився про удари по військових обʼєктах та інфраструктурі РФ.

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Зеленський провів Ставку/ Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот із відео

Основне:

Лідер країни провів Ставку

Президент України заслухав доповіді про ситуацію на фронті

Зеленський наголосив, що Україні потрібні сильні угоди з Америкою

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку 20 лютого. Про це йдеться у вечірньому зверненні лідера країни.

Він висловився про удари по військових обʼєктах та інфраструктурі РФ, що обслуговує війну.

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"На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру", - наголосив президент України.

Лідер країни зазначив, що заслухав доповіді військових, про українські позиції на фронті, ситуацію з постачанням: контракти, пакети зброї.

"Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда", - підкреслив він.

Крім цього, Зеленський сказав, що Україні потрібні сильні угоди з Америкою.

"Я доручив команді працювати швидко та дуже виважено. Економіка та безпека мають йти поруч. Деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, ти кращий результат", - додав він.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Верховний головнокомандувач нагадав, що провів розмову з президентом Франції, з премʼєр-міністром Данії, з премʼєром Норвегії. Також мав розмову з президентом Фінляндії та премʼєром Канади.

Наприкінці Зеленський подякував за відчуття єдності.

Угода щодо копалин зі США - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Дональда Трампа, США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться успішно укласти мирну угоду між Києвом і Москвою. За його словами, Україна вже погодилася передати Штатам рідкоземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон уже надав.

Згодом ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відмовився підписати документ про мінеральні ресурси України. Відомо, що згідно з угодою, у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на неї відмовою.

Пізніше Україна отримала від адміністрації президента США Дональда Трампа "поліпшену" версію угоди про видобуток корисних копалин. Це сталося після того, як Володимир Зеленський відхилив першу пропозицію Трампа.

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