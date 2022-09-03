Нема чого шастати: Держдеп США не дав американські візи Лаврову і його 56 поплічникам

Держдеп США не дав американські візи Лаврову і його 56 поплічникам / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Країна-агресор Росія запросила у США ні багато, ні мало, а цілих 56 віз - щоб дозволити керівнику МЗС РФ Сергію Лаврову і російської делегації відвідати в Нью-Йорку щорічну вересневу зустріч світових лідерів в ООН. Однак Держдеп не дав жодної візи нікому з них, повідомляє агентство Reuters у п'ятницю, 2 вересня.

У розпорядженні журналістів опинився лист, який посол РФ в ООН Василь Небензя відправив генеральному секретарю організації Антоніу Гутеррешу.

У ньому представник агресорів сказав, що факт відмови у візі "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців США "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" російським делегатам на інші заходи ООН.

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Небензя зажадав від Гутерріша "ще раз підкреслити владі США, що вони повинні оперативно видати запитані візи всім російським делегатам і супроводжуючим особам, у тому числі російським журналістам".

Нагадаємо, на саміті глав МЗС G20 міністру закордонних справ країни-агресора Росії Сергію Лаврову влаштували бойкот. З представником країни, яка бомбить міста і вбиває мирних жителів, відмовилися зробити спільне фото.

Через неприязнь до Лаврова і дій РФ в Україні на знак протесту проти військової агресії високопоставлені дипломати напередодні бойкотували вечерю 7 липня, яка стала першим заходом дводенної зустрічі G20.

Пізніше Сергій Лавров вибухнув заявою про те, що Москва має намір, мовляв, розширити географію війни проти України за адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Мовляв, йдеться ще й про Херсонську, Запорізьку області та інші регіони.

Також він пригрозив західному світу через постачання Україні важкої зброї, такої як далекобійні ракетні системи HIMARS. За його словами, плани з проведення так званої "спецоперації" ще більше розширяться, якщо ЗСУ продовжать отримувати артилерію.

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