Не поділили стілець: поплічники Путіна зганьбились на переговорах з США

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- Під час зустрічі представників США і РФ в Саудівській Аравії відбувся скандал
- Американські чиновники стали свідками конфузу з представниками Путіна
Під час переговорів у Саудівській Аравії із делегацією США представники країни-агресорки Росії продемонстрували внутрішній хаос замість серйозних дипломатичних зусиль.
Як повідомили джерела телеграм-каналу Агентство, кремлівський диктатор Володимир Путін відправив на переговори у лютому 2025 року у Саудівську Аравію дві конкуруючі групи - очільника МЗС Сергія Лаврова, помічника президента РФ Юрія Ушакова та голову РФПІ Кирила Дмитрієва.
Як з'ясувалося, диктатор не попередив перших двох представників РФ про те, що у складі делегації буде і Дмитрієв. Тому, коли Лавров побачив додатковий стілець за столом, він демонстративно його відсунув. Дмитрієв у свою чергу дочекався, поки Лавров вийде і таки зайняв місце за столом.
Ця сцена відбулася на очах у представників США, а саме спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, держсекретаря Марка Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца.
Та це не єдиний курйоз росіян під час переговорів у Ер-Ріяді. Жодне ідповідальне відомство Росії не попередило офіційно про візит Дмитрієва до США. Про це дізналися американські ЗМІ через те, що з російського чиновника зняли санкції для в'їзду в Штати.
Джерела повідомили, що РФ показала себе на цих переговорах не як рівноправного, а як хаотичного гравця з внутрішньою неузгодженістю, кадровою кризою та дипломатичною слабкістю.
Переговори представників Росії та США у Ер-Ріяді - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що в держдепі США пояснили, що переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії, які відбулися 18 лютого на території Саудівської Аравії не означали початок мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні.
Натомість напередодні країна-окупант Росія на зустрічі з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії планувала домовитися про те, як "починати перемовини щодо України".
Згодом у США назвали переговори з Росією в Ер-Ріяді "важливим кроком уперед". За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, під час переговорів 18 лютого офіційні особи США і Росії домовилися про те, щоб створити механізм консультацій для вирішення проблем, які виникають у двосторонніх відносинах, з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій.
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Переговори Росії та США у Саудівській Аравії
Переговори Росії та США у Саудівській Аравії відбулися 18 лютого. Ця зустріч стала першою на високому рівні після початку повномасштабної війни в Україні.
Переговори між представниками Штатів та країни-агресорки Росії тривали 4,5 години. У США цю зустріч назвали перевіркою намірів РФ щодо припинення війни в Україні. Представник РФ Ушаков натомість заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано. За його словами, обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.
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