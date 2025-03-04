Краще за введення миротворців: Венс назвав головну гарантію безпеки для України

Віце-президент США наголосив, що існує гарантія безпеки для України, яка буде кращою за введення миротворців і передбачає угоду із США щодо надр.

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Венс назвав найкращу гарантію безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/JDVance

Про що сказав Венс:

Угода про надра із США стане найкращою гарантією безпеки для України

Зеленський повинен "серйозно хотіти миру"

Найкращий спосіб захистити Україну від нового вторгнення Росії – це забезпечити фінансову зацікавленість США у її майбутньому. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News, передає Guardian.

За його словами, якщо Україна прагне реальних гарантій безпеки від повторної агресії з боку Володимира Путіна, найнадійнішим захистом стане надання американцям економічних вигод у майбутньому країни.

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"Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років", - сказав він.

Інтерв’ю вийшло в ефір у той самий день, коли Білий дім оголосив про призупинення військової допомоги Україні, та за кілька днів після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Венс зазначив, що "американський народ не буде терпіти" безкінечного фінансування війни.

Він наполягає, що український президент повинен "серйозно прагнути говорити про мир", оскільки "не можна приїздити до Овального кабінету й відмовлятися навіть обговорювати мирну угоду". За його словами, США вважають, що "гарантії безпеки можливі лише після підписання мирної угоди".

Також Венс заявив, що під час зустрічі у п’ятницю Зеленський "продемонстрував брак поваги та почуття власної винятковості". Він стверджує, що спочатку намагався "розрядити ситуацію", хоча низка експертів назвали саме його дії провокацією конфлікту.

"Зеленський чітко показав небажання долучатися до мирного процесу – але зрештою буде змушений це зробити", – додав Венс.

Політика адміністрації Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні після напруженої розмови з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

Раніше Трамп зробив низку заяв щодо війни в Україні, українського президента та угоди про корисні копалини, пише The Times. Він наголосив, що ця угода залишається чинною та назвав її "чудовою для Америки". Також Трамп планує представити свій план щодо України у зверненні "Про становище країни", яке відбудеться у вівторок, 4 березня.

Тим часом головний редактор Defence Express Олег Катков застеріг, що в разі повного припинення військової допомоги від США Збройні сили України можуть втратити до 30% наявного озброєння.

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"Guardian" "Guardian" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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