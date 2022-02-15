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"Наступ без зброї": Франція розкритикувала можливе визнання "ЛДНР"

15 лютого 2022, 22:07

Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання сьогодні - зупинити ескалацію конфлікту.

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Франція розцінить визнання Росією " ЛДНР "як" наступ без зброї " / Reuters

Плани Росії визнати "ЛДНР"- це наступ без зброї, який зруйнує територіальну цілісність України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан під час виступу у комітеті у закордонних справах національних зборів Франції.

Голова МЗС підкреслив, що першочергове завдання сьогодні - зупинити ескалацію конфлікту.

"Це (визнання Росією "ЛДНР" - ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України", - сказав очільник французького МЗС.

Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою сьогодні стоїть першочергове завдання - зупинити ескалацію конфлікту навколо України.

Визнання "ЛДНР"

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає два варіанти щодо подальших переговорів щодо Донбасу. Йдеться про участь у процесі США і діалозі з російським главою держави Володимиром Путіним. Прямі переговори президентів підтримують і на Заході.

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Також в ЄС висловили побоювання, що окупований Донбас приєднається до РФ. Регіони, які контролюються російськими бойовиками" ДНР "і" ЛНР", стають все ближче до Росії. Тому існує ризик поступового практичного приєднання захоплених районів до Російської держави.

Нагадаємо, Україна просить ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через можливе визнання Росією так званих "ЛДНР".

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