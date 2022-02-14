Крим та Донбас повернуться виключно дипломатичним шляхом - Зеленський

Володимир Зеленський висловився про Крим і Донбас / скріншот

Президент Володимир Зеленський упевнений, що окупований Донбас і Крим повернуться виключно дипломатичним шляхом. Україна не має наміру поступатися своїми територіями, розповів гарант у своєму новому відеозверненні в понеділок, 14 лютого.

За його словами, сьогодні у світі визнають, що від України та її армії залежить безпека Європи та всього континенту.

"Ми прагнемо до миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо, - підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що українці впевнені у своїх ЗСУ, але військові теж "повинні відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість і нашу єдність".

Реклама

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Читайте також: