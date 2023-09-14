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"Намагався збити": російський пілот випустив дві ракети по британському літаку

Юлія Куришко
14 вересня 2023, 15:50 оновлено 14 вересня, 15:58
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Літак перебував у міжнародному повітряному просторі, коли із ним вступили у взаємодію два російські винищувачі Су-27.
'Намагався збити': російський пілот випустив дві ракети по британському літаку
Росія ледь не збила британський літак / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російський пілот минулого року хотів збити літак-розвідник Королівських ВПС Британії над Чорним морем і випустив дві ракети.

Як повідомляє BBC із посиланням на три джерела в оборонних колах Заходу повідомило, що літак королівських ВПС RC-135 Rivet Joint з екіпажем до 30 осіб 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем. Він перебував у міжнародному повітряному просторі, коли із ним вступили у взаємодію два російські винищувачі Су-27.

"Коли два російські Су-27 наблизилися до британського літака, вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції. Одне західне джерело повідомило, що слова, які вони почули, були такими: "У вас є ціль". Цю неоднозначну мову один із російських пілотів сприйняв як дозвіл запустити ракети", - йдеться у матеріалі видання.

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Джерела BBC повідомили, що такі вільні формулювання свідчать про високий ступінь непрофесіоналізму фігурантів цього інциденту. Приміром, пілоти НАТО дуже чітко висловлюються, запитуючи та отримуючи дозвіл відкрити вогонь.

Почувши команду, російський пілот випустив ракету "повітря-повітря", яка успішно запустилася, але не змогла навестись на ціль. Джерела повідомили, що тоді між двома російськими пілотами виникла сварка.

Пілот другого Су-27 не вважав, що їм дали дозвіл стріляти. За словами джерел, він лаявся на свого колегу, фактично запитуючи його, чи думає він, що робить.

Попри це, перший пілот все ж випустив ще одну ракету. Джерела зазначили, що друга ракета просто впала, що означає, що зброя або була несправна, або запуск було перервано.

Нагадаємо, що РФ змінила тактику атак і масово б’є дронами щоночі з різних напрямків. Окупанти для кожної атаки використовують приблизно однакову кількість дронів. При цьому вони змінили тактику запусків БПЛА.

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