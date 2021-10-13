"Почалося поступове відкачування": Путін звинуватив Україну у крадіжці російського газу

Президент РФ запевняє , що в Україні відкачують газ з підземних сховищ / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Україні відкачують з підземних сховищ газу, призначеного для європейських покупців.

На пленарному засіданні Російського енергетичного тижня Путін нагадав про енергетичну кризу 2008 року, яка вибухнула між Україною і Росією, пише "УП".

"Ми вимагали, щоб нам газ наш віддали - не віддають, вони вже самі почали його споживати", — заявив Путін.

За його словами, зараз Росія спостерігає відкачування російського газу з українських ПСГ приватними операторами, включаючи іноземних.

Читайте такжеОпалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу"Зараз вже йдуть... там деякі безвідповідальні політики в Україні кажуть, що треба б націоналізувати цей газ, що знаходиться в підземних сховищах України, який їм не належить. І що ми зараз спостерігаємо? Почалося поступове відкачування з підземних сховищ газу в Україні цими операторами приватними, в тому числі іноземними операторами", - заявив російський президент.

Реклама

При цьому Путін зазначив, що Росія готова збільшувати поставки газу – але потрібно, щоб були відповідні заявки.

Раніше президент РФ Володимир Путін озвучив думку, що газотранспортна система України давно не ремонтувалася, і нібито може не витримати збільшення тиску при поставках газу.

Також ми писали, що у Кремлі заявили про готовність Росії до переговорів з Україною щодо відновлення прямих поставок газу. Дану ініціативу підтримує політичне керівництво країни і російський газовий монополіст Газпром.