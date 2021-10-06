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Путін розпереживався за російський газ в українських трубах

6 октября 2021, 20:31

Російський лідер вважає, що "Газпрому" було вигідніше б заплатити штраф Україні за невиконання контрактних зобов'язань.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін висловив думку, що газотранспортна система України давно не ремонтувалася, і нібито може не витримати збільшення тиску при поставках газу.

За його словами, "Газпром" не повинен збільшувати транзит блакитного палива по нових трубопроводах за рахунок поставок через Україну, пише "РБК".

Більш того Володимир Путін вважає, що "Газпрому" вигідніше було б заплатити штраф Україні за невиконання контрактних зобов'язань щоб збільшити обсяги прокачування по нових системам.

"Але я прошу цього не робити. Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобов'язань з транзиту, прокачування нашого газу через територію України, через ГТС України", - сказав Путін.

Читайте такжеУ Кабміні запевнили, що Україна накопичила достатньо газу для проходження зимиРаніше ми писали, що у Кремлі заявили про готовність Росії до переговорів з Україною щодо відновлення прямих поставок газу. Дану ініціативу підтримує політичне керівництво країни та російський газовий монополіст "Газпром".

Також повідомлялося, що на тлі дефіциту палива в Європі газотранспортна система України готова виділити "Газпрому" додаткові потужності з метою транзиту газу до Євросоюзу, однак росіяни не користуються цією можливістю. Вони сприймають дану ситуацію з позиції власної вигоди: нестача газу має посприяти якнайшвидшій реалізації газопроводу Північний потік-2.

Автор: Сергій Кущ
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газ Володимир Путін
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