Почала сама себе душити: росіянка влаштувала 'комедію' в Казахстані, шантажуючи таксиста

Інсценована ситуація цілком може бути російською ІПСО, вважають у мережі.

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Таксист був дуже здивований такою поведінкою пасажирки / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Росіянка обмовила водія в Казахстані, поскаржившись службі підтримки на нібито домагання з його боку.

Відео конфлікту росіянки з місцевим таксистом опублікували в Х. Автори посту стверджують, що таким чином російськомовна жінка намагалася "вибити" з водія гроші. Утім, слід зазначити, справжня причина "комедії", яку влаштувала пасажирка казахського сервісу, невідома.

Водночас із ролика, знятого самим постраждалим, випливає, що скарги росіянки були безпідставними - з водієм вона спілкувалася рівним тоном, тоді як у розмові з оператором перейшла - ні з того, ні з сього - на крик.

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"Я сіла в таксі... Загалом, чоловік почав такі речі говорити, мені навіть соромно сказати. По-перше, він почав мене мене ображати, домагатися... Господи, приїдьте", - прокричала росіянка в телефон.

Потім жінка лягла на сидіння і почала сама себе душити, все ще скаржачись на домагання. Сам хлопець знімав те, що відбувається, на камеру, не приховуючи свого здивування.

"Це жах якийсь! Я її пальцем не чіпав", - відповів таксист.

У мережі припустили, що інсценована росіянкою ситуація цілком могла бути частиною ІПСО Росії проти Казахстану.

"Скоро вони почнуть вимагати, щоб Путін ввів війська до Казахстану під гаслом захисту російськомовного населення!" - висловився користувач під ніком "Посланник мира".

Росіянка влаштувала скандал у Казахстані - дивіться відео:

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Нещодавно скандальна блогерка Ганна Алхім у своєму фірмовому стилі вирішила відповісти на шквал критики, що накрив її, після того, як вона записала відео, на якому пританцьовувала і посміхалася під російський трек на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому.

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