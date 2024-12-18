"На війні таке відбувається": у Трампа відреагували на вбивство генерала у Москві

На думку Келлога, вбивство Кирилова може порушувати правила ведення війни.

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Ліквідація російського генерала / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Ключові тези:

Вбивство російського генерала не є перешкодою для "мирних переговорів"

Подібні інциденти порушують правила ведення війни

Обраний Дональдом Трампом на посаду спецпредставника з питань України та Росії Кіт Келлог відреагував на ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві. Свою думку він висловив в ефірі Fox News, передає Європейська правда.

Келлог зазначив, що вбивство Кирилова може порушувати правила ведення війни.

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"Коли ви вбиваєте прапорщиків, генерал-офіцерів, адміралів чи генералів у їхньому рідному місті, це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки (правил ведення війни. – Ред.). І я не думаю, що це дуже розумно", – додав він.

Водночас він наголосив, що вбивство генерала РФ не є перешкодою для "мирних переговорів" між Україною та Росією.

Келлог також підкреслив, що вбивство генерала РФ нібито було скоєно завербованою особою, що, на його думку, "зовсім не найкраща ідея".

"Але, знаєте, це війна… І таке на війні відбувається. Це прикро. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються такі речі", – заявив спецпредставник.

Ліквідація Кирилова - що відомо

Як писав Главред, 17 грудня у Росії внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

За словами джерела УП, підрив російського генерала є спецоперацією Служби безпеки України. У ЗМІ зазначили, що самокат із вибухівкою було підірвано, коли Кирилов із помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули.

Згодом, ФСБ повідомили, що в Росії нібито затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кирилова. Ним начебто виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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