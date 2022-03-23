На Тайвані вивели сорт орхідей "Україна"

Орхідеї" Україна " / Соцмережі

На острові Тайвань створили унікальні нанопечатні орхідеї. Квіти мають синьо-жовте забарвлення, чим нагадують український прапор. Більше того, їх навіть назвали на честь нашої держави.

Знімки рослин в Facebook опублікував посол України в Японії Сергій Корсунський.

Квіти планують продавати в благодійних цілях на тайванській Міжнародній виставці орхідей.

Орхідеї "Україна" подарували президенту Тайваню Цай Інвеню і віце-президенту Вільяму Лаю.

Також це називають жестом, що демонструє підтримку Тайваню України на тлі війни з Росією.

Нагадаємо, український блогер Олексій Дурнєв розповів, що під час спілкування з багатьма російськими зірками вони постійно видаляли повідомлення. Він припускає, що це через острах диктаторського режиму в РФ.

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