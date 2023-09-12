"На москвичів полетять Томагавки": Сотник розповів про війну на території РФ

В РФ населення настільки деградувало, що від нього людських реакцій і розумового процесу вимагати неможливо, підкреслив Сотник.

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Сотник розповів про війну на території РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Столицю країни-агресорки Росії все частіше стали атакувати невідомі безпілотники. Проте росіяни ніяк не реагують на такі події, вважаючи, що їх це ніяким чином не стосується. Про це під час чату на Главреді розповів журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Мохнатики зробили один висновок – не дивитися вгору: нічого немає, нічого не літає, нічого не вибухає. Це все ілюзія, майя, все здається. Вони думають, що їх це не стосується і не торкнеться. А з тим, що відбувається в Україні, армія розбирається", - зазначив Сотник.

За його словами, доти, доки на москвичів, умовно кажучи, не полетять Томагавки, поки Москва не перетвориться на Дрезден 1945-го, до них нічого не дійде.

"Вони не будуть вірити і будуть стверджувати, що це "СВО", що Росія бореться там із нацистами. Тому що деградація не може бути фрагментарною – вона завжди тотальна. Там населення настільки деградувало, що від нього людських реакцій і розумового процесу вимагати неможливо", - підкреслив журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна переходить у РФ

Нещодавно у Зеленського спрогнозували нові удари дронів по Росії. Так, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кількість ударів безпілотників по території країни-агресорки буде лише збільшуватися. Він також підкреслив, що нещодавні атаки БПЛА на об'єкти в РФ показали, що війна поступово переміщається в бік Росії.

Зауважимо, що за даними британської розвідки, удари дронів по російських об'єктах завдаються з території РФ. На думку британських офіцерів, "волонтерські загони", які вирішила підготувати країна-агресорка РФ для боротьби з дронами свідчать про нездатність регулярної армії впоратися із завданням захисту неба.

До слова, раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що у країні-агресорці Росії зовсім скоро може бути спочатку палацовий переворот, а потім громадянська війна, а точніше бунт. Політичний експерт наголосив, що у Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади за наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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