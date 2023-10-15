"Ми готуємося": диктатор Путін заговорив про війну РФ проти США

Глава Кремля почав заявляти нісенітниці про те, що США нібито готуються воювати одразу з РФ і Китаєм.

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Диктатор Путін сказав, чи воюватиме РФ проти США/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито США "готуються до війни" із Росією та Китаєм. І тому, за його словами, країна-агресорка РФ також готується до будь-якого розвитку подій.

Таку заяву глава Кремля озвучив російським пропагандистам. При цьому диктатор РФ, який розв’язав повномасштабну криваву війну проти України, коментуючи можливість війни проти США зазначив, нібито Росія керується принципом "хочеш миру – готуйся до війни".

"Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни. Але ми виходимо з того, що ми хочемо миру, але якщо вони хочуть воювати з Росією, то це зовсім інша війна", – сказав Путін. відео дня

Також російський диктатор цинічно порівняв війну, яку російські окупанти ведуть проти України, та війну в Ізраїлі. Він сказав, що нібито дії РФ проти України – це зовсім інше ніж те, що зараз відбувається на Близькому Сході.

"Це не проведення "СВО". Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти", – висловився глава Кремля.

При цьому диктатор РФ поділився своїми вигадками про те, що нібито США готуються воювати одразу і з Росією, і з Китаєм.

"А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з Росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно", – сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що США підняли авіацію в напрямку Криму для проведення розвідки. Маневри проводять два американські літаки – Boeing P-8A Poseidon і Bombardier Challenger 650, повітряні судна були підняті з баз Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, у США оцінили новий наступ РФ на Донбасі. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що новий наступ російських окупантів біля Лиману та Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом. При цьому США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

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