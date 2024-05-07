Путін готовий до мініоперації проти НАТО: у контррозвідці Польщі розкрили плани РФ

Російський лідер готовий до невеликої операції проти однієї з країн Балтії, розповів керівник контррозвідки Польщі Ярослав Строжик.

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Лідер РФ може провести операцію проти однієї з країн Балтії / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО. Ціллю РФ може бути місто Нарва в Естонії або шведський острів. Про це сказав керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик у інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

Строжик наголосив, що прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на НАТО базуються лише на певних припущеннях, оскільки аналітичні центри не мають повної інформації про військові плани Путіна.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь міні-операції проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або висадитися на одному зі шведських островів", - зазначив керівник контррозвідки Польщі. відео дня

За його словами, наміри російського лідера стримує позиція Заходу. Строжик підкреслив, що підтримка України показує Путіну, що у випадку атаки на НАТО реакція Заходу буде ще сильнішою.

Що потрібно знати про Dziennik Gazeta Prawna? Dziennik Gazeta Prawna ( DGP ) -- загальнонаціональна щоденна юридична та економічна газета, видається з 2009 року у Варшаві видавництвом Infor PL. Виходить п'ять разів на тиждень з понеділка по п'ятницю. З 2016 року головним редактором є Кшиштоф Єдлак, пише Вікіпедія.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні бути готові до можливого нападу вже в 2029 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що напад Росії на НАТО, ймовірно, не станеться найближчим часом, але загроза реальна і може проявитися раніше, ніж передбачають деякі західні аналітики. Проте Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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