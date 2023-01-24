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Мобілізація РФ не допомогла: ситуація на полі бою не змінилася — CNN

24 січня 2023, 07:53
Мобілізовані РФ прибули на передову "погано екіпірованими і погано навченими", для того щоб бути "кинутими на поле бою".
Мобілізація в РФ, російські військові
Мобілізація не допомогла РФ переламати ситуацію / Telegram, Радіо Свобода

Попри те, що за останні місяці Росія направила на фронт в Україну десятки тисяч нових військовослужбовців, яких Кремль вирішив мобілізувати, це суттєво не змінило ситуацію на полі бою.

При цьому мобілізовані росіяни на фронті з'являються практично ненавченими та без нормальної екіпіровки. Про це пише CNN з посиланням на неназваного американського чиновника.

Ще в жовтні на лінії вогню почали з'являтися мобілізовані з РФ, якими окупанти планували доповнити та замінити існуючі військові частини, йдеться в повідомленні.

При цьому ніякого результату окупантам таке перекидання сил не дало. Причина - солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того щоб бути "кинутими на поле бою", додали журналісти.

Раніше в Інституті вивчення війни заявляли, що Росія готує нову хвилю мобілізації. На думку аналітиків, чергова хвиля, швидше за все, тільки погіршить ситуацію і якість військ. Рівень підготовки таких окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR повідомлялося - Путін запропонував оголосити повну мобілізацію і воєнний стан на більшій частині території Росії.

Таке рішення він, мовляв, прийняв після того, як йому розповіли про важку ситуацію для окупаційних військ на війні проти України.

"На цьому тлі Путін заявив, що переконаний у необхідності проведення повноцінної мобілізації. Тепер, на його думку, друга хвиля часткової мобілізації нічого не вирішить, і це буде як "різати хвіст собаці по частинах". Президент висловив думку, що мобілізація необхідна і треба лише продумати, як її оголосити і, головне, провести найбільш ефективно і без ексцесів, враховуючи досвід часткової мобілізації", — пише канал.

Інші новини:

мобілізація війна Росії та України
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