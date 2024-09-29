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Вперше з Другої світової: вибори в Австрії виграла партія з фашистськими поглядами - ЗМІ

Юрій Берендій
29 вересня 2024, 20:22
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Партія свободи, заснована колишніми офіцерами СС у 1950-х роках, здобула 29,1% голосів, обігнавши правоцентристську Народну партію на виборах в Австрії.
Вперше з Другої світової: вибори в Австрії виграла партія з фашистськими поглядами - ЗМІ
Партія свободи, заснована групою нацистських ветеранів у 1950-х роках / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

На парламентських виборах в Австрії 29 вересня лідером стала проросійська Австрійська партія свободи, набравши 29,1% голосів і здобувши 57 місць, що на 26 більше порівняно з 2019 роком. Це стало першою перемогою ультраправої партії з фашистськими поглядами на національних виборах в Австрії з часів Другої світової війни, повідомляє Politico.

"Партія свободи, заснована групою нацистських ветеранів у 1950-х роках, набрала 29,1% голосів, випередивши правоцентристську Австрійську народну партію, яка наразі очолює коаліційний уряд", - йдеться у матеріалі.

Народна партія зайняла друге місце з 26,2% голосів, тоді як соціал-демократи набрали 20,4%. Ліберальні "Нео" отримали 8,8%, а "Зелені" — 8,6%.

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Зазначається, що ця перемога може зміцнити проросійський блок у Центральній Європі.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вибори в країнах ЄС - що відомо про позицію Австрії щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Австрія готова стати платформою для переговорів між Україною та Росією, які повинні пройти без попередніх умов та на рівних умовах. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, зазначивши, що його країна взяла до уваги заяви Володимира Путіна про готовність до мирних переговорів з Україною.

Тим часом у Німеччині рейтинги правлячої коаліції продовжують падати на тлі зростання підтримки партій, дружніх до Росії. Згідно з опитуванням INSA для Bild, якби вибори до Бундестагу відбулися у 2024 році, коаліційні партії ("Зелені", СДПН та ВДПН) отримали б лише 29% голосів — найнижчий показник з осені 2021 року.

Фрідріх Мерц, лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини та можливий наступник Олафа Шольца, в інтерв'ю BILD зазначив, що мета підтримки України з боку ФРН — не військова перемога, підкресливши інше розуміння цієї підтримки.

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