'Як не я, то Пригожин чи Кадиров': Путін лякає Захід хаосом в ядерній РФ після поразки – Пономарьов

Путін намагається показати, що він принаймні передбачуваний лідер. А Захід боїться неконтрольованої ситуації в Росії у разі її поразки у війні.

Путін навмисно лякає Захід хаосом в ядерній Росії після поразки, зазначає Пономарьов/ УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін навмисно лякає західні держави хаосом, який може виникнути в РФ після поразки країни-агресорки у війні. Він намагається показати, що у разі усунення його від влади президентом Росії може стати ще небезпечніша людина, наприклад, глава Чечні Рамзан Кадиров чи російський бізнесмен і власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це розповів ексдепутат Держдуми РФ, який набув українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

За його словами, Путін постійно підтримує фон, що якщо на посаді президента буде не він, то лідером держави може стати Пригожин або Кадиров.

"Він активно це робить. Він завжди говорив, що "я найбільш європеїзований і найбільш передбачуваний, зрозумілий лідер. Якщо не я, то буде ще гірше", – зазначає Пономарьов.

У цьому страху він намагається постійно тримати Захід, і поки що це вдається. Тому, за словами ексдепутата Держдуми Росії, Україна повинна сформулювати альтернативу, яку показувати Заходу: "хто, якщо не Путін" і "що, якщо не путінізм".

Також Пономарьов пояснив, що ще один страх Заходу – це неконтрольований розпаду РФ на багато маленьких частин. Західні держави бояться, що після перемоги України у війні може початися хаос у ядерній Росії, і що це матиме наслідки.

Раніше російський публіцист Олександр Невзоров зазначає, що США і деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з Путіним за п’ять-сім годин. Проте поки що його ніхто не збирається вбивати, адже від російського диктатора чекають виконання особливої "місії" – спричинити розпад РФ.

Нагадаємо, на Заході хвилюються, що російські неонацисти можуть готувати напад на країни НАТО. Таке занепокоєння було спричинене тим, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русіч", яке пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвіддані щодо військової діяльності у Латвії, Литві та Естонії.

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