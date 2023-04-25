"У Путіна рука не здригнеться": Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударом

Прихвостень Путіна спробував похизуватися перед Заходом нібито "силою РФ" і знову почав шантажувати застосуванням ядерної зброї.

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Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударом/ УНІАН

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв знову почав погрожувати Заходу, що РФ нібито може застосувати ядерну зброю. Цього разу він натякнув, начебто у Путіна "рука не здригнеться".

Він спрямував свої погрози на західні держави і заявив, нібито варто боятися "країнам, які Росія вважає своїми ворогами". Про це він сказав під час спілкування з учасниками марафону "Знання" в РФ. Відповідне відео з’явилося у мережі.

"Якщо у твоїх руках є якась зброя – а я як колишній президент знаю, що це таке – ти повинен бути готовий у певній ситуації до того, що у тебе не здригнеться рука її застосувати. Тому усі ці фактори не варто недооцінювати нашим потенційним суперникам – тим країнам, які ми зараз цілком адекватно називаємо ворожими", – почав відкрито погрожувати Заходу прихвостень Путіна.

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При цьому він відкрито почав говорити, нібито небезпека ядерного вибуху на планеті "росте з кожним днем з відомих причин". Такі слова прихвостня російського диктатора процитували російські пропагандистські ЗМІ.

У той же час Медведєв назвав ядерну зброю "скріпами Росії".

Очевидно, намагаючись залякати Захід такими погрозами, Медведєв навіть вдався до опису потенційних наслідків ядерного вибуху. При цьому він намагався принизити інші держави за турботу про довкілля, заявивши, нібито "проблеми з кліматом – це ніщо проти ядерного вибуху".

"Вас правда настільки хвилює клімат? На мій погляд, це ніщо в порівнянні з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою п'ять тисяч Кельвінів, ударною хвилею 350 метрів за секунду і тиском три тисячі кілограм на метр квадратний, з проникаючою радіацією, тобто іонізуючим випромінюванням і електромагнітним імпульсом", – спробував надати ваги своїм погрозам прихвостень Путіна

Медведєв знову пригорозив Заходу ядерним ударом, заявивши, нібито в Путіна "рука не здригнеться"/ скрін

Дивіться відео про те, який шантаж знову використав Медведєв проти Заходу:

Абсурдні заяви Медведєва

Раніше заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув текстом, наповненим абсурдними міркуваннями про майбутнє України і Заходу. В його ілюзорному світі Україна, мовляв, "нікому не потрібна і зникне з планети", а на західний світ нібито "очікує кінець".

Також раніше Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, Офісу канцлера та інших об'єктах".

Крім цього, Медведєв так "розхвилювався" про долю УПЦ МП в Україні, що накинувся із погрозами на українського президента Володимира Зеленського та всю верхівку влади нашої держави. У черговій пропагандистській публікації у Telegram він погрожував українській владі "судом людським і Божим".

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