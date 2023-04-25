УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"У Путіна рука не здригнеться": Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударом

Альона Вороніна
25 квітня 2023, 12:24 оновлено 25 квітня, 12:27
379
Прихвостень Путіна спробував похизуватися перед Заходом нібито "силою РФ" і знову почав шантажувати застосуванням ядерної зброї.
Дмитрий Медведев
Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударом/ УНІАН

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв знову почав погрожувати Заходу, що РФ нібито може застосувати ядерну зброю. Цього разу він натякнув, начебто у Путіна "рука не здригнеться".

Він спрямував свої погрози на західні держави і заявив, нібито варто боятися "країнам, які Росія вважає своїми ворогами". Про це він сказав під час спілкування з учасниками марафону "Знання" в РФ. Відповідне відео з’явилося у мережі.

"Якщо у твоїх руках є якась зброя – а я як колишній президент знаю, що це таке – ти повинен бути готовий у певній ситуації до того, що у тебе не здригнеться рука її застосувати. Тому усі ці фактори не варто недооцінювати нашим потенційним суперникам – тим країнам, які ми зараз цілком адекватно називаємо ворожими", – почав відкрито погрожувати Заходу прихвостень Путіна.

відео дня

При цьому він відкрито почав говорити, нібито небезпека ядерного вибуху на планеті "росте з кожним днем з відомих причин". Такі слова прихвостня російського диктатора процитували російські пропагандистські ЗМІ.

У той же час Медведєв назвав ядерну зброю "скріпами Росії".

Очевидно, намагаючись залякати Захід такими погрозами, Медведєв навіть вдався до опису потенційних наслідків ядерного вибуху. При цьому він намагався принизити інші держави за турботу про довкілля, заявивши, нібито "проблеми з кліматом – це ніщо проти ядерного вибуху".

"Вас правда настільки хвилює клімат? На мій погляд, це ніщо в порівнянні з перспективою опинитися в епіцентрі вибуху з температурою п'ять тисяч Кельвінів, ударною хвилею 350 метрів за секунду і тиском три тисячі кілограм на метр квадратний, з проникаючою радіацією, тобто іонізуючим випромінюванням і електромагнітним імпульсом", – спробував надати ваги своїм погрозам прихвостень Путіна

Медведев
Медведєв знову пригорозив Заходу ядерним ударом, заявивши, нібито в Путіна "рука не здригнеться"/ скрін

Дивіться відео про те, який шантаж знову використав Медведєв проти Заходу:

Абсурдні заяви Медведєва

Раніше заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув текстом, наповненим абсурдними міркуваннями про майбутнє України і Заходу. В його ілюзорному світі Україна, мовляв, "нікому не потрібна і зникне з планети", а на західний світ нібито "очікує кінець".

Також раніше Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, Офісу канцлера та інших об'єктах".

Крім цього, Медведєв так "розхвилювався" про долю УПЦ МП в Україні, що накинувся із погрозами на українського президента Володимира Зеленського та всю верхівку влади нашої держави. У черговій пропагандистській публікації у Telegram він погрожував українській владі "судом людським і Божим".

Читайте також:

новини Росії війна в Україні ядерна зброя ядерний удар вторгнення Росії Дмитро Медведєв
Реклама

Головне за день

Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термін

Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термін

13:31 Світ
У Росії паніка через контрнаступ ЗСУ, пацюки з Кремля готові тікати від Путіна - Дикий

У Росії паніка через контрнаступ ЗСУ, пацюки з Кремля готові тікати від Путіна - Дикий

12:35 Ексклюзиви
"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – Золотарьов

10:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:35

Путін розігнав генералів-невдах через провальні наступи та великі втрати – ISW

13:31

Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термінВідео

13:12

"По-доброму жартує": Жадан розповів кумедні деталі зустрічі з Залужними

12:49

Гороскоп на завтра 26 квітня 2023: Рибам - довгоочікуваний успіх, Ракам - фінансове питанняВідео

12:44

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:43

Відповідь на Запоріжжя: потужним ударом артилерії ЗСУ знищено штаб окупантів — ЗМІ

12:39

Любовна нумерологія: як за датою народження дізнатися скільки буде шлюбів

12:35

У Росії паніка через контрнаступ ЗСУ, пацюки з Кремля готові тікати від Путіна - ДикийЕксклюзив

12:26

ЗСУ отримали черговий позашляховик Nissan від Favbet Foundation

Реклама
12:24

"У Путіна рука не здригнеться": Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударомВідео

11:56

"Крим проситиметься сам назад": ясновидець спрогнозував рік закінчення війниВідео

11:50

Удари по об'єктах Підмосков'я: експерт спрогнозував сценарій гучної "бавовни" у РФ

11:35

Головоломка, яку розгадають лише 2% людей: потрібно знайти правильно написане слово за 18 секунд

10:54

Скабєєва "розплювалася" гнівом після заяви Буданова про звільнення КримуВідео

10:43

"Там активно працює проросійське лобі": 4 країни-члени проти вступу України в НАТО – ЗолотарьовВідео

10:06

У РФ знову "відклали" захоплення Бахмута: у Мережі назвали терміни та розповіли про реакцію Путіна

10:00

Майже половина українців не зможе виконати умови для оформлення пенсії вчасно: що сталосяВідео

09:53

РФ вдарила по центру Куп’янська: є загиблі і 10 поранених, з-під завалів намагаються дістати людейВідео

09:42

Багаторічний нагар і жир моментально зникне: як очистити посуд за допомогою клею – шалений фокус

09:41

Росгвардійці злетіли в повітря: під Олешками партизани підірвали блокпост РФ

Реклама
09:40

Бореться з менструальними болями і високим цукром: чим корисний імбир і як його приймати

09:28

Мир в Україні можливий лише після розпаду Росії - естонський генерал

09:00

Тодоренко влаштувала біснуваті танці і використала Кіркорова, як пілонВідео

08:58

У Києві хлопець вдарив в обличчя дівчину-баристу і прикрився "роботою в КМДА"Відео

08:54

РФ хотіла налякати відправкою 10 тисяч корейських солдатів в Україну: у Білому домі відреагувалиВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 25 квітня 2023: Водоліям - гармонія, Рибам - перспективаВідео

08:39

Війна в Україні може закінчитися компромісом, остаточного врегулювання не буде – КачинськийВідео

08:12

Путін, ми дедалі ближчеПогляд

08:04

Пригожин зміг повернути собі прихильність Кремля - ISW

07:49

Українські військові зачищають передову смугу лівобережжя Херсонщини – Гуменюк

07:48

Відвадять комах або занапастять урожай: що не можна садити поруч з чорнобривцями

07:08

ЗСУ отримають бойові танки М1 Abrams до кінця року - Пентагон

06:43

У Зеленського призначили "кураторів" бригад контрнаступу ЗСУ - ЗМІ

06:20

Звільнення півострова Крим з кожним днем все ближчеПогляд

05:00

Які добрива любить волоський горіх і чим його підгодувати для хорошого врожаю

03:50

Колишня дружина Меладзе накинулася на ексВіагру через його зрадиВідео

03:20

"Столтенберг кривить душею": у найближчій перспективі Україні членство в НАТО не світить - ЗолотарьовВідео

03:20

3 простих секрети, які ніхто не знав: рецепт смачного різотто, аж тарілку будуть облизуватиВідео

02:02

Чому в СРСР четвер був рибним днем, а зараз такого немає

01:36

У боях за Україну загинув 33-річний доброволець Олександр Кравчук

Реклама
00:51

Чому 25 квітня сіль і цукор боялися чіпати: прикмети і що не можна робитиВідео

00:29

"РФ готує запас ракет": експерт розповів, куди можуть вдарити окупантиВідео

00:10

Шалена головоломка для геніїв: помилку на зображенні вітальні помітять лише люди з високим IQ

24 квітня, понеділок
23:45

"Був патріотом своєї країни": у тяжких боях за Україну загинув стрілець-снайпер із СєвєродонецькаВідео

23:28

"Хочеться, щоб був тут": Вакарчук поділився щемливими спогадами про Кузьму Скрябіна

23:19

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

23:16

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня: кому не пощастилоВідео

23:02

Ейдман розповів, чому Путін змушений продовжувати свої безглузді наступальні операціїВідео

22:30

"Живіше всіх живих": друг Винника розповів, що зараз відбувається зі співакомВідео

22:23

Євген Клопотенко зізнався, яку страву не вміє готуватиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти