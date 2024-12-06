Макрон зустрінеться з Зеленським і Трампом у Парижі: ЗМІ розкрили подробиці зустрічі

Президент Франції проведе зустріч з українським та американським колегою перез церемонією відкриття Собору Паризької Богоматері.

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У Франції Макрон зустрінеться з президентом України та США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Президент України прибуде 7 грудня до Франції

Еммануель Макрон проведе зустріч з Зеленським і Трампом

У суботу, 7 грудня, президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в Єлисейському палаці. Про це повідомила пресслужба французького лідера, пише Le Figaro.

Як зазначає видання, перед зустріччю із Зеленським Макрон проведе переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом. О 17:00 за Києвом відбудеться зустріч французького президента з Трампом, а о 18:00 – із Зеленським.

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Після цього Макрон планує відвідати урочистий захід із нагоди відкриття Собору Паризької Богоматері. Церемонії відкриття Нотр-Даму розпочнеться о 19:00.

У заяві Єлисейського палацу не уточнюється, чи передбачена окрема зустріч між Трампом і Зеленським, про можливість якої раніше писали ЗМІ. Також не підтверджено, чи йдеться про двосторонній формат, чи про потенційний тристоронній діалог за участі Макрона.

Зустріч Зеленського з Трампом - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 7 грудня президент України Володимир Зеленський може відвідати церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері в Парижі. На події буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого це стане першим закордонним візитом після перемоги на виборах. Також очікується участь близько 40 глав держав та урядів.

Наразі українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком перебуває у США. Єрмак відвідав Вашингтон, Нью-Йорк і Флориду, провів зустрічі з командою обраного президента США Дональда Трампа, радником з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, сенаторами та конгресменами, на яких обговорив ситуацію на фронті та дії для протидії планам Росії.

Нагадаємо, 27 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Тоді Зеленський презентував Трампу свій "план перемоги".

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