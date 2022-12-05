Макрон побачив образу в очах Путіна і заговорив про "великий російський народ"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський народ слід поважати через культурні та історичні зв'язки.

Макрон заявив, що Путін ображений на країни Заходу / Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін ображений на США та ЄС нібито через бажання заходу знищити Росію. Французький лідер заявив, що побачив образу в очах господаря Кремля під час зустрічі з ним.

"Імовірно, свого роду образу (бачив в очах Путіна - ред.). Щодо останніх десятиліть і західного світу. Образа на США та ЄС надзвичайно важлива. І відчуття, що наша мета - знищити Росію. Я не вірю, що це наша мета. Це ніколи не було нашою метою у Франції", - сказав Макрон в інтерв'ю CBS News.

Водночас президент Франції заявив, що російський народ слід поважати через культурні та історичні зв'язки.

"Коли у нас була дуже довга розмова... було чітке розуміння того, що російський народ - це великий народ з великою історією. І його мета, і його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити, мабуть, імперію", - акцентував Макрон.

Як повідомляв Главред, глава французької держави вважає за необхідне збереження діалогу з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав Макрон.

Також він додав, що Заходу слід продовжувати підтримувати Україну. Ставка Путіна на втому світу від війни і санкцій проти Росії не повинна спрацювати.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести переговори з Росією.

Москва має намір використовувати переговорний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

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