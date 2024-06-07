Макрон видзвонив Байдена: чи відправлять США свої війська в Україну - Politico

Еммануель Макрон провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом, під час якої запропонував направити західні сили в Україну для навчання військ у зоні бойових дій.
Байден не підтримав ідею союзника. Така відповідь пов'язана з тим, що американський президент стурбований потенційними наслідками відправки військ туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню. Це стосується військових будь-якої з країн НАТО, не лише США. На його думку, це може призвести до ескалації конфлікту, пише видання Politico.
"Дзвінок завершився без вирішення цього питання. І для Байдена і для Макрона це було нормально. Їхні бачення не збігаються в кількох важливих питаннях: Макрон обрав собі показову роль прихильника європейської самозабезпеченості та самовизначення. Макрон закликав США до такої зміни політики щодо України, яка змушує адміністрацію Байдена нервувати", - йдеться у повідомленні.відео дня
Однак, попри ці розбіжності у веденні політики, президенти Франції та США підтримують високий рівень довіри один до одного. Джо Байден зокрема розуміє, що країни НАТО можуть відрізнятися своєю політикою чи підходами.
Попри все і США і Франція зараз мають одну мету: позбавити очільника країни-агресора Росії Володимира Путіна шансу на розширення імперії. Тому прихильність Макрона Україні та основоположним демократичним цінностям навіть допомогла зміцнити відносини між ним і президентом.
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Відправлення іноземних військ у Україну - що відомо
Раніше стало відомо, що говорячи про відправку в Україну своїх військових, деякі країни НАТО мають на увазі перекидання сил і засобів під егідою окремого європейського об'єднання, а не Альянсу.
Нагадаємо, ще з початку повномасштабного вторгнення в Україні присутні французькі військові, але тепер їх кількість помітно примножиться.
Аналітик Наталія Глоба розповіла, що відправка окремих військ країн-членів НАТО до України для допомоги ЗСУ можлива за 5-ма сценаріями.
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