Людмила Путіна стала мільярдеркою після розлучення з диктатором: що відомо про її "заробіток"

Людмила Путіна стала мільярдеркою після розлучення з диктатором / РБК

Колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила стала мільярдеркою після розлучення. Тепер вони живе у Європі разом з коханцем Артуром Очеретним, який на 20 років молодший за неї. Саме завдяки Путіну Очеретний також став мільярдером. Про це стало відомо з розслідування, яке опублікували на сайті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

Людмила Путіна після розлучення з президентом РФ почала керувати громадською організацією "Центр розвитку російської мови", на рахунки якої надходять мільйони доларів від держкомпаній. Ця організація отримала в дар від держави історичну будівлю у центрі Москви на вул. Воздвиженській, 9.

Після цього організація змінила назву та почала називатись "Центр розвитку міжособистісних відносин". Мерія подарувала організації землю під будинком і тоді Людмила Путіна почала здавати приміщення в оренду. На цьому вона заробляє мільйони доларів на рік.

Путіна через частину "Меридіана" у кіпрському офшорі купила мікрофінансову контору "Кишенька", яка видає мікрокредити росіянам під застав автомобілів.

"Мабуть, видавати мікрокредити росіянам, які їх потребують, здалося ексдружині Путіна настільки перспективною справою, що минулого року вона подвоїла свій відсоток у "Кишеньці": із 7% акцій до 14,5%, викупивши додатковий пакет у засновника компанії за 64 мільйони", – йдеться у публікації.

Відомо, що через півроку після розлучення Путіна купила нерухомість у Біарриці у Франції. Там Людмила з коханцем проводять більшу частину свого часу.

"Наприкінці 2012 року дочка Путіна Катерина та зять Кирило Шамалов купують особняк у Біарріці за 4,5 млн євро. Ну, чи їм його дарує минулий власник – Геннадій Тимченко, давній друг президента. У грудні 2013 року, тобто через пів року після оголошеного розлучення, Путіни купують тут другу віллу. Точніше, правильно сказати – Очеретні", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що на Людмилу Путіну та її нового чоловіка не були накладені санкції Євросоюзу, вони й далі продовжують жити у курортних містах ЄС.

Нагадаємо, у травні влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. В нього включені, колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінською коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

Інші новини: