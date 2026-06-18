"Краще, щоб гинули українські солдати": Моравецький зробив скандальну заяву

Варшава "дуже багато виграла" від скандалу навколо назви українського підрозділу ССО, вважає Матеуш Моравецький.

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Матеуш Моравецький зробив скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

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Моравецький не підтримав блокування поставок зброї для ЗСУ

Краще, щоб в українських танках гинули українські солдати, вважає Моравецький

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив проти припинення військової допомоги Україні.

Для безпеки Варшави краще, щоб російську агресію на полі бою стримували українські солдати, сказав він в інтерв’ю польському радіо RMF FM.

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За словами польського політика, Варшава "дуже багато виграла" від скандалу навколо назви українського підрозділу ССО.

"Я спілкуюся з багатьма представниками міжнародної спільноти, лідерами зі США та Європи. Частина з них дізналася, що таке волинсько-галицька різанина", — пояснив він.

Моравецький відмовився підтримати радикальну ініціативу свого колеги по партії "Право і солідарність", депутата Пшемислава Чарнека, який закликав повністю заблокувати постачання зброї для ЗСУ до вирішення історичного спору.

"Я не згоден із блокуванням військової допомоги. Я вважаю за краще, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб польські солдати гинули в польських танках", — сказав Моравецький.

Він додав, що також не збирається відмовлятися від українського Ордена Ярослава Мудрого, який йому вручили.

Політик нагадав, що допомога від Польщі на початку повномасштабного російського вторгнення була "умовною" — "ви захищаєтеся від росіян, ви гинете, щоб ми були трохи в більшій безпеці".

Незважаючи на заклики не припиняти постачання зброї, екс-прем’єр розкритикував чинний уряд Дональда Туска за нібито "брак наполегливості" у діалозі з Києвом, додавши, що й надалі виступатиме за те, щоб "у польсько-українських відносинах нарешті відбулися зміни".

Напруженість між Україною та Польщею: думка експерта

На тлі нових суперечок, пов’язаних з історичною пам’яттю, фахівці дедалі частіше обговорюють потенційний вплив подібних розбіжностей на відносини Києва та Варшави. Політичний експерт Віктор Андрусів проаналізував реакцію польської влади та політичних кіл на рішення України вшанувати пам’ять представників УПА, зазначивши ознаки посилення напруженості у двосторонніх відносинах.

На думку аналітика, зростання недовіри між країнами може ускладнити не лише політичну взаємодію, а й подальший розвиток співпраці в економічній та міжнародній сферах. Андрусів вважає, що тривале збереження подібних суперечностей може послабити стратегічне партнерство України та Польщі, а також обмежити можливості для реалізації спільних ініціатив.

Раніше "Главред" повідомляв, що в МЗС України відреагували на невдоволення Польщі у зв’язку з присвоєнням Окремому центру спецоперацій "Північ" почесного найменування на честь героїв УПА. Глава відомства Андрій Сібіга пояснив, що рішення було ініціативою самих військових і спрямовано на вшанування борців проти російського панування, а не на загострення відносин із Варшавою.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно закликав президентів України та Польщі провести прямий діалог на тлі загострення суперечки, спричиненої перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

Як повідомлялося раніше, Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ має пройти повний шлях євроінтеграції без будь-яких винятків, виконавши всі умови.

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Про джерело: RMF FM RMF FM — перша польська комерційна радіостанція з центром мовлення у Кракові, яка мовить у форматі AC. Входить до медіагрупи "Grupa RMF". Цільова аудиторія станції — слухачі, віком 25–39 років. "RMF FM" належить холдингу "Grupa RMF".

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