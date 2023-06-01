УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

Юлія Куришко
1 червня 2023, 16:26 оновлено 1 червня, 16:44
195
Другого президента України Леоніда Кучму помітили на відпочинку на Лазурному березі Франції.
Кучма засвітився на Лазурному березі Франції
Кучму помітили на Лазурному березі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Youtube УП

На Лазурному березі журналістам вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Другому президенту України - 84 роки. Відомо, що Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року, про це стало розповіли у розслідуванні УП "Батальйон Монако 3".

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції
Кучма жив у маєтку Пінчука / скріншот: Youtube УП

У пресслужбі Кучми повідомили, що з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну - в липні 2022 року та наприкінці квітня - на початку травня 2023 року. Там також наголосили, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".

відео дня
Кучма засвітився на Лазурному березі Франції
Кучма на прогулянці у Франції / скріншот: Youtube УП

За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу.

"Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України - цю роботу ведемо непублічно",- зазначила Дарка Оліфер.

Вона також додала, що зараз Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.

Нагадаємо, що Іво Бобул розсекретив, де зараз знаходиться його кум - Леонід Кучма. Другий президент України є хрещеним батьком сина-підлітка Бобула. На правах кума Кучма не раз пропонував допомогу.

Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію. Експрезиденти у своєму зверненні нагадали, що майже 30 років тому п'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

Більше цікавих новин:

Лазурний берег Леонід Кучма
Реклама

Головне за день

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

17:39 Україна
Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

16:26 Світ
"З дитям побігла в поліклініку": сусідка загиблої киянки розповіла про момент атаки

"З дитям побігла в поліклініку": сусідка загиблої киянки розповіла про момент атаки

16:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:39

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

17:33

У проєкті "Рік. За кадром" покажуть секрети та особливості роботи Офісу президента України

17:19

Як правильно доглядати за помідорами, щоб був багатий урожай

17:12

Це працює: 3 способи, як зберігати зелень в холодильнику без водиВідео

17:04

"Старі у владі, РФ в совок тягнуть": росіяни в істериці через терміни повернення на ОІВідео

"Дитина втратила маму": свекруха загиблої киянки емоційно звернулася до Кличка"Дитина втратила маму": свекруха загиблої киянки емоційно звернулася до Кличка
16:53

Ірма Вітовська розповіла про переконання її партнера по серіалу "Леся + Рома"Відео

16:45

Чому ЗСУ не можуть вдарити по Іскандерах, якими РФ б'є по Києву: відповідь Ігната

16:32

Чим корисна полуниця для організму людини: скільки можна її з'їсти

16:29

Як правильно вітатися українською: Авраменко розповів про часту помилкуВідео

Реклама
16:26

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

16:23

Дала чітку відповідь: у Росії кличуть виступати Ротару за шалені грошіВідео

16:18

"З дитям побігла в поліклініку": сусідка загиблої киянки розповіла про момент атакиФото

16:12

"Пугачова вважає нас рабами": в РФ закотили істерику через вчинок ПримадонниВідео

16:09

У "Сніданку з 1+1" стартувала тематична рубрика "Плюсуй українську"

16:05

Тендер МОЗ більш ніж на 1 млрд грн прописано під конкретну структуру

16:00

Байден має намір перетинатиме "червоні лінії", блеф Путіна провалився - WPВідео

15:57

Путін побудував у Підмосков'ї "Царське село" з палацами для родичів – ЗМІФотоВідео

15:51

Буде другий акт горя: прогноз для України, які 3 міста під новою загрозою масового обстрілуВідео

15:45

Кого комарі кусають частіше за інших: їх приваблюють запахи та група кровіВідео

15:31

Названа причина: "п'яний" охоронець, який закрив укриття, різко опинився в лікарніВідео

Реклама
15:16

Зміна формату операції у Бахмуті повʼязана із виведенням "вагнерівців" - СирськийВідео

15:08

Як засолити оселедець швидко: унікальний спосіб за дві годиниВідео

14:52

Давно забутий салат, який був у кожній їдальні в СРСР: супер дешевий рецепт за 7 хвилинВідео

14:46

Зеленський відповів на ракетний терор РФ і назвав запоруку перемоги України

14:37

"Тривожний" бізнес: Раміну Есхакзай оштрафували під час повітряної тривогиВідео

14:28

Ополченці Росії прорвалися на Білгородщині і ведуть бої в передмістях ШебекіноВідео

14:15

З днем народження, куме: щиросердечні вітання в прозі, віршах і картинках

14:09

Скільки летить ракета Іскандер і чому її складно збитиВідео

13:43

У червні в Україні можуть призвати ще одну категорію чоловіківВідео

13:38

Чому неправильно казати "приношу вибачення": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

13:13

Зради Мозгової, ультиматум і новий роман: Пономарьов розповів про особисте життяВідео

12:59

Втрата грошей і ретроградні планети: 4 знаки, для яких літо буде важкимВідео

12:57

Напився і намагався вбити себе: у Мережі дізналися про чергову спробу суїциду МедведєваВідео

12:53

Момент потрапив на відео: мати Корольової їсть їжу з-під ніг зятя-стриптизера

12:45

Винокур зганьбив Корольову прямо в день її народженняВідео

12:41

Лукашенко цинічно пошкодував, що Путін "занадто пізно" напав на УкраїнуВідео

12:38

"Україна готова вступити до НАТО": Зеленський назвав головну перешкоду з боку Альянсу

12:36

Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною

12:24

Охоронець був п'яний та закрився в укритті: деталі трагедії в Деснянському районі КиєваФото

12:20

Загадка гривні: чому українська валюта називається саме такВідео

Реклама
12:16

Чому полуниця втрачає колір при варінні: 5 порад господинь для ідеального варенняВідео

11:58

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантівВідео

11:55

Надзвичайно складна загадка: потрібно знайти каблучку серед годинників за 15 секунд

11:46

"До нашої перемоги!": Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні

11:37

Беруть 6 Кинджалів, зброю Судного дня, щоб подряпати PatriotПогляд

11:24

Гороскоп Таро на червень 2023: Терезам - баланс, Стрільцям - романтика, Скорпіонам - прибутокВідео

11:11

Пізня слава і в'язниця: як зараз виглядає Даніель з фільмів "Таксі"

11:11

"Опозиція ламає табу": у РФ критикують і хочуть замінити Путіна – розвідка Британії

11:09

Гороскоп на завтра 2 червня 2023: Тельцю - неприємні новини, Раку - спогляданняВідео

11:03

"Хочуть завдати удару несподівано": Ігнат пояснив, чому окупанти гатять "Іскандерами"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти