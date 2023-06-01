Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

Другого президента України Леоніда Кучму помітили на відпочинку на Лазурному березі Франції.

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Кучму помітили на Лазурному березі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Youtube УП

На Лазурному березі журналістам вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучму. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15 день.

Другому президенту України - 84 роки. Відомо, що Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року, про це стало розповіли у розслідуванні УП "Батальйон Монако 3".

Кучма жив у маєтку Пінчука / скріншот: Youtube УП

У пресслужбі Кучми повідомили, що з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну - в липні 2022 року та наприкінці квітня - на початку травня 2023 року. Там також наголосили, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан Кучми потребував медичних втручань: "На відео його супроводжує лікар".

відео дня

Кучма на прогулянці у Франції / скріншот: Youtube УП

За її словами, благодійна організація Президентський Фонд Леоніда Кучми "Україна" продовжує свою роботу.

"Постійно інформуємо суспільство про цю діяльність. З 2014 року допомагаємо Силам безпеки та оборони України - цю роботу ведемо непублічно",- зазначила Дарка Оліфер.

Вона також додала, що зараз Кучма разом з дружиною перебуває в Києві.

Нагадаємо, що Іво Бобул розсекретив, де зараз знаходиться його кум - Леонід Кучма. Другий президент України є хрещеним батьком сина-підлітка Бобула. На правах кума Кучма не раз пропонував допомогу.

Кравчук, Кучма і Ющенко просять підписантів Будапештського меморандуму зупинити Росію. Експрезиденти у своєму зверненні нагадали, що майже 30 років тому п'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

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