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"Тушка Путін покине світ": експерт про сценарій Лукашенка на виборах у Білорусі

Олексій Тесля
16 січня 2025, 11:01
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Олександр Лукашенко розуміє, що поки триває війна, Кремлю зараз не до Білорусі, каже Сергій Бульба.
Бульба
Олександр Лукашенко націлився на новий президентський термін, вважає Сергій Бульба / Колаж: Главред, фото: mostmedia.io, скріншот

Важливо:

  • Лукашенко сподівається, що час зіграє на його боці
  • РФ може представити поглинання Білорусі як свою "перемогу"

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба оцінив ситуацію напередодні президентських виборів у Білорусі та ймовірного переобрання диктатора Олександра Лукашенка.

"Лукашенка складно назвати білоруським патріотом. Для нього Білорусь - це скоріше територія, де він збирає податки і категорично не хоче підпускати нікого ззовні", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Лукашенко прекрасно розуміє, що Москва може знову спробувати створити нові проєкти, на кшталт Віктора Бабарика або Світлани Тихановської. Тому він діє на випередження, вважає білоруський опозиціонер.

За його словами, Лукашенко, який за 30 років добре вивчив методи Москви, розуміє, що поки триває війна, Кремлю зараз не до Білорусі. Тому він і поспішає з виборами.

"Кандидатура наступника теж обговорювалася, але поки що фігури, яка влаштовувала б одночасно Москву і Лукашенка, так і не знайшли. Ба більше, Лукашенко, схоже, сподівається, що час зіграє на його боці. Він розраховує, що тушка Путін покине цей світ раніше, ніж його", - пояснив він.

Співрозмовник також прокоментував інформацію, що з'явилася раніше, про те, що після завершення війни з Україною і підписання якихось угод, Росія могла б представити поглинання Білорусі як свою "перемогу".

"Для Лукашенка ця гра стає дедалі складнішою. Простір для маневру у нього зараз настільки зведений до мінімуму, і вже всерйоз можна ставити питання про його суб'єктність як політика", - додав Бульба.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Бульби:

Раніше повідомлялося про те, що українська держава в рамках проєкту Безпечний кордон посилює фортифікації на українсько-білоруському кордоні та розміщує там системи відеоспостереження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Як повідомляв Главред, Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання підрозділів Сухопутних військ у прикордонні Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

8 січня в Білорусі оголосили про військові навчання, які проходитимуть поблизу кордону з Україною. Маневри триватимуть до 31 січня. У межах навчань білоруси мають намір відпрацювати, зокрема, навички управління військами та виконання завдань спільно з інженерними підрозділами.

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Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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