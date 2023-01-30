"Крим більше не буде українським": президент Хорватії зганьбився скандальною заявою

Зоран Міланович вирішив порівняти ситуацію навколо Криму з відділенням Косово від Сербії.

Зоран Міланович / Скріншот

Президент Хорватія Зоран Міланович зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.

Він заявив про те, що захоплений РФ Крим нібито більше ніколи не буде українським. Коментар президента Хорватії публікує видання РТС.

При цьому він вирішив порівняти ситуацію навколо Криму з відділенням Косово від Сербії.

"Косово відібрано у Сербії, і ми його визнали і підтримуємо. Але коли це зробите один раз без волі держави, якій належало Косово... було лише питанням часу, коли росіяни або хтось ще зроблять те ж саме ... Ясно, що Крим ніколи більше не буде частиною України. Це настільки ясно, що це говорять і провідні німецькі генерали, і говорили так ще до війни", — додав Міланович.

Нагадаємо, Міланович вже робив скандальні заяви. За його словами, танки, які передають в якості військової допомоги Україні, тільки "затягнуть війну".

Він цинічно додав, що передачею танків США і Росія не дійдуть згоди, а "танки згорять". Міланович боїться через те, що "світ рухатиметься до Третьої світової війни".

Відзначимо, що раніше Міланович закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з"ЛДНР".

"В України є проблема і вона повинна почати її вирішувати з сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія. Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а таких багато в Європі", - говорив Міланович.

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