"Крим більше не буде українським": президент Хорватії зганьбився скандальною заявою

Президент Хорватія Зоран Міланович зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.
Він заявив про те, що захоплений РФ Крим нібито більше ніколи не буде українським. Коментар президента Хорватії публікує видання РТС.
При цьому він вирішив порівняти ситуацію навколо Криму з відділенням Косово від Сербії.
"Косово відібрано у Сербії, і ми його визнали і підтримуємо. Але коли це зробите один раз без волі держави, якій належало Косово... було лише питанням часу, коли росіяни або хтось ще зроблять те ж саме ... Ясно, що Крим ніколи більше не буде частиною України. Це настільки ясно, що це говорять і провідні німецькі генерали, і говорили так ще до війни", — додав Міланович.
Нагадаємо, Міланович вже робив скандальні заяви. За його словами, танки, які передають в якості військової допомоги Україні, тільки "затягнуть війну".
Він цинічно додав, що передачею танків США і Росія не дійдуть згоди, а "танки згорять". Міланович боїться через те, що "світ рухатиметься до Третьої світової війни".
Відзначимо, що раніше Міланович закликав українську владу сісти за стіл переговорів з терористами з"ЛДНР".
"В України є проблема і вона повинна почати її вирішувати з сепаратистами, яких Росія теж не визнала. Отже, продовжуйте переговори і не ігноруйте переговірників, які не хороші хлопці, але з ними потрібно говорити, а не постійно йти на шлях протистояння з термоядерною і гіперзвуковою силою, Росією, це не Сербія. Хто заохочує їх до цього, той небезпечний шарлатан, а таких багато в Європі", - говорив Міланович.
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