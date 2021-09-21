Кривава стрілянина в університеті: спливли несподівані подробиці про "пермського ката"

Тимур Бекмансуров / t.me/breakingmash

У Мережі опублікували відео зі стріляниною 18-річного студента Тимура Бекмансурова, який розстріляв людей в Пермському університеті.

Зокрема, з'явилося відео перших пострілів стрільця. Звернемо увагу, що Бекмансуров почав стріляти ще на вулиці.

Він відкрив вогонь по випадковому автомобілю, і тільки потім пішов до Пермського університету.

Водій, по якому відкрив вогонь Бекмансуров, вижив.

Реклама

Відзначимо, що інформація про смерть Бекмансурова виявилася помилковою.

Як пише Baza, в лікарні його охороняють 18 поліцейських (5 всередині і 13 по периметру лікарні) і 2 співробітника ОМОНу.

Він продовжує лежати в реанімації, в оточенні лікарів і поліцейських – на випадок, якщо хтось захоче йому помститися.

Що говорять про "пермського стрілка"

Знайомі, які навчалися в одній школі з Тимуром, повідомили 59.ru, що молодий чоловік завжди був спокійним і замкнутим. У Перм він переїхав з іншого регіону всього три роки тому. У 9-му класі сталося два серйозні інциденти.

Читайте такжеПрострелені ноги і тулуб: з'явилися подробиці про студента, який влаштував бійню в Пермі

"Одного разу вчитель хімії йому поставила "двійку" або "трійку", хоча він робив успіхи з цього предмету, у відповідь Тимур вискочив з класу і крикнув, що їх всіх чекає кінець (нецензурно). Трохи пізніше на дошці в їхньому кабінеті написали, що їх клас "лохи". Тимур вирахував, хто зробив цей напис, і став битися з ними. Коли його побили, він сказав, що "розстріляє їх", - розповів знайомий.

Нацизм і захоплення наркотиками

Інший знайомий стрілка повідомив, що Тимур у старших класах вживав наркотики — нацвай. У нього був всього один друг. У квітні на своїй стіні в акаунті в соцмережах Тимур сам написав, що отримав ліцензію на зброю.

"Я особисто його постійно в шкільному туалеті зустрічав. Він там нацвай вживав, кине, зблідне і піде. Ходив завжди в одному і тому ж костюмі: в синій сорочці і брюках. Завжди сидів вдома, виходив тільки в магазин і за водою. І навіть на ці короткі прогулянки він ходив в цій синій сорочці і брюках. Завжди дивився в підлогу, відводив у бік ока. Сьогодні на поверсі у квартири Тимура з'явилися дивні символи у вигляді знака сатани", - зазначив він.

Читайте такжеСтрілянина в Пермі: кількість жертв зросла, з'явилося фото вбивці

Також знайомі показали скріншоти з аккаунта в TikTok стрілка. Там вчора, 19 вересня, він написав: "Запам'ятайте цей аккаунт, 20 вересня рівно о 19:00 про мене дізнається весь світ. Будьте готові. Бійся". В кінці з'являється фотографія Тимура.

Ще один знайомий стрілка повідомив, що Тимур був нацистом: "На уроках історії він говорив, що підтримує Гітлера і Освенцим. Взагалі йому подобалося всього два предмети: хімія та історія".

Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.