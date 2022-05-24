Кремлівські посадовці не знали про плани Путіна розпочати війну до 24 лютого

У Кремлі не знали про плани Путіна розпочати війну до 24 лютого / Reuters

Російські посадовці завчасно не знали про плани Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Про це вони дізналися вже 24 лютого. Так вважає військовий експерт, дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, повідомляє 24 канал.

Відповідно до розслідування, перед вторгненням точно не було відомо, чи почнеться війна. Однак все йшло до того, що Путін міг віддати наказ.

"Ще 23 лютого вони (росіяни – 24 канал) вони цілком могли повернутися до якихось постійніших таборів, наприклад, біля Воронежу. Але цього не відбулося", – додав Кирило Михайлов.

Він наголосив на тому, що Путін міг віддати наказ зайти російським військам на окуповані територію Донбасу та оголосити те, що тепер вони "під захистом Росії". Михайлов стверджує, що Путін вирішив обрати "найбожевільніший варіант дій".

читайте такожКремль звузив свої цілі у війні в Україні, перспективи перемоги тануть - The Washington Post

Нагадаємо, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак. Він додав, що тактика Росії не змінилася, незважаючи на її зрушення на схід, величезні втрати.

Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович переконаний, що у Росії може відбутися палацовий переворот. І ймовірність такого перевороту зростатиме у залежності від того, як швидко буде наближатися перемога України у війні.

Інші новини: