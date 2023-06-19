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"Україна наноситиме удари вглиб РФ": Морозов розкрив сценарій поразки Росії

Аліна Дембіцька
19 червня 2023, 03:30
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Росія замкнеться, звинуватить у всьому колективний Захід, заявить про його тимчасову перемогу, яка змусила Москву відступити, зазначив Морозов.
Александр Морозов, ВСУ
Морозов розкрив сценарій поразки Росії / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, facebook.com

Країна-агресорка Росія пояснить своїм громадянам поразку на війні в Україні нібито програшем НАТО і Заходу. Після цього росіян закличуть до загальної консолідації. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний філософ, професор Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Росія замкнеться, звинуватить у всьому колективний Захід, заявить про його тимчасову перемогу, яка змусила Москву відступити. Історія на цьому не закінчиться – весь ідеологічний блок, який обслуговує війну, продовжить прокачувати ідею тотального конфлікту із Заходом. Багато хто прогнозує, що в разі поразки на Росію чекає Веймарський синдром, і це не виключено", - зазначив Морозов.

Втім, за його словами, не можна повністю виключати ситуації, за якої персональні проекти у Росії, які пов'язані з сучасними індустріями, можуть за умови масштабної поразки Кремля або серйозного військового провалу вдатися до певних кроків.

"Це може статися, наприклад, у разі втрати Криму. Можливо, Україна зможе сама налагодити виробництво ракет великої дальності і наносити удари вглиб території Російської Федерації. Це стане важкою і шокуючою подією, яка перевершить за рівнем події в Білгородській області. Однак це лише сценарій. Поки що подібного розвитку подій ми не бачимо. Так, в такому випадку частина військового, політичного і економічного істеблішменту може конкретно запитати у Путіна, де кінець війни і до якого результату прагне Росія. Голоси вже лунають публічно, того ж Пригожина", - додав політичний філософ.

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, незабаром може статися крах російських військ.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Морозова спеціально для Главреда:

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