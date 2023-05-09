'Найстрашніше – це повторювати помилки': президент Чехії порівняв дії Путіна з нацизмом Гітлера

Лідер Чехії зазначив, що держава-окупант влаштувала в Україні війну, руйнування від якої можна порівняти з масштабами Другої світової.

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Президент Чехії порівняв дії Путіна з нацизмом Гітлера / Колаж: Головред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Офіс президента

Через повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії на територію України рівень руйнувань нашої держави можна порівняти з тими, що були у часи Другої світової війни. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, інформує видання České noviny.

"Країна, ім'я якої мали основні сили, що брали участь у звільненні Чехословаччини, тобто Перший, Другий та Четвертий Українські корпуси, сьогодні сама є об'єктом агресії з боку однієї з тодішніх держав-переможниць – Росії", - сказав Павел.

Лідер Чехії зазначив, що держава-окупант влаштувала в Україні війну, руйнування від якої можна порівняти з масштабами Другої світової.

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Він додав, що вже тоді війна почалася зі вказівки на неповагу до прав національної меншини та закликів до відділення території, був тиск з вимогою поступитися частиною країни в обмін на відмову від початку війни. Він нагадав про колишню Мюнхенську угоду, коли Чехословаччині довелося відмовитися від частини території.

"Найстрашніше в історії – це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже інтенсивно підтримує Україну", - додав Павел.

Підтримка Чехії

Нагадаємо, Чехія допомагала Україні з поставками озброєнь щосили, але зараз залишилося вже небагато варіантів для нової допомоги. Президент Чехії зазначив, що вони передали все, що могли.

У зв'язку з цим президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресоркою Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО.

Водночас Петр Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом, щоб ретельно підготуватися і уникнути великих втрат. На думку чеського лідера, другого шансу провести контрнаступальну операцію у Сил оборони України цього року не буде. Президент Чехії наголосив, що Київ не може дозволити собі провал контрнаступу.

Дивіться відео про те, як РФ розганяє фейки про військову допомогу Україні:

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